Scandal la Spitalul Judeţean Buzău: Doi medici s-au luat la bătaie

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a demarat o anchetă internă, după un conflict care ar fi avut loc săptămâna trecută între doi medici pe Secţia de Chirurgie Plastică.

”Având in vedere informaţiile apărute in spaţiul public cu privire la conflictul dintre doi medici, angajaţi ai SJU Buzău, conducerea s-a autosesizat şi a dispus efectuarea cercetării evenimentului, iar in funcţie de rezultatul acesteia se vor dispune masuri in consecinţă. Facem precizarea că Spitalul Judeţean de Urgenta Buzău se disociază de astfel de comportamente şi are toleranţă zero fata de acestea", a transmis purtătorul de cuvânt al S.J.U. Buzău, potrivit News.ro.

Managerul unităţii medicale a precizat, pentru News.ro, că nu a fost informat despre incident, a văzut informaţiile în spaţiul public. ”Nu am fost informat de acest incident, am aflat după ce cazul a fost relatat de un ziar local. Corect ar fi fost ca doctorul Mahovici (unul dintre medicii implicaţi în incident - n.r) să îmi fi făcut o plângere scrisă. Am luat legătura telefonic cu domnul dr. Tache care mi-a zis ca a fost doar o îmbrânceală. Oricum, cazul celor doi medici urmează să fie elucidat în Comisia de Disciplină", a declarat pentru News.ro Managerul S.J.U. Buzău Claudiu Damian.

Potrivit www.buzoienii.ro, doi medici de pe Secţia Chirurgie Plastică - Alexandru Mahovici şi Mihai Tache – ar fi fost implicaţi într-un conflict, chiar pe secţie, sub privirile personalului şi ale pacienţilor.