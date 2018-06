Scandal la Timişoara. Expoziţie de penisuri şi cruci, INTERZISĂ de consiliul judeţean

Se întâmplă în Timişoara, oraşul care a câştigat titlul de Capitală Culturală Europeană 2021. Un grup de artişti care au expus la cel mai mare festival din oraş, Revoluţion Festival, s-au trezit că operele lor de artă sunt interzise în spaţiul de la Muzeul Satului.

Scandalul a început atunci când reprezentanţii CJ Timiş au constatat că e vorba nici mai mult nici mai puţin de o expoziţie de penisuri şi cruci, care, în opinia artiştilor de la Baraka reprezenta combinaţia dintre viaţă şi moarte.

“Înaite să vadă organele genital, domnul Negoiţă a văzut doar crucile, despre care a spus că trebuie luate jos. Apoi a văzut şi restul instalaţiei. Dar noi îi şi înţelegem. Avem o artă care nu e prea uşor de digerat. Ne-am asumat asta, chiar dacă am muncit în ultimele zile ca nebunii, pentru două minute. Am mai avut experienţe de acest gen, nu e ceva nou. România e un tărâm virgin pentru lucrurile astea. Dincolo s-au mai bătătorit drumurile artei contemporane. Dar există un început, de asta am şi rămas aici, aveam oportunitatea să mergem afară. Am rămas să facem nişte lucruri efervescente, de profunzine. Avem un demers de a creea tot felul de compoziţii narative…Lumea spune că suntem sadici sau obsedaţi sexuali. Nu are nicio legătură, pur şi simplu noi ne jucăm cu elemente figurative, care crează nişte imagini abstracte. Noi nu vedem figurativul expoziţiie, ci substanţa abstractă”, a declarat Mihai Toth, unul din membrii Baraka pentru Adevărul.ro

Consilierul preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş Adrian Negoiţă a declarat pentru ŞTIRIPESURSE că "Eu le-am spus că nu este normal şi nu este treaba consiliului judeţean. Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, dar nu mi s-a părut normal să avem o asemenea expoziţie. Noi vorbim de tradiţie, de un festival pentru tineri şi o asemenea expoziţie nu mi s-a părut potrivită".