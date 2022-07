Scandal monstru în industria muzicală: trei piese ale lui Michael Jackson au fost retrase de pe platformele de streaming

Trei cântece ale lui Michael Jackson, aflate în centrul unei controverse de lungă durată cu privire la adevărata identitate a interpretului lor, au fost eliminate de pe platformele de streaming, au anunţat, miercuri, compania Sony şi deţinătorii drepturilor regretatului artist, relatează AFP.

”Breaking News”, ”Monster” şi ”Keep Your Head Up” apar în compilaţia ”Michael”, lansată în 2010, la un an şi jumătate după moartea superstarului american din cauza unui stop cardiac. Unii fani susţin că vocea din aceste înregistrări îi aparţine de fapt cântăreţului american Jason Malachi, acuzaţie pe care compania japoneză Sony o neagă. Casa de discuri şi deţinătorii drepturilor au explicat că au decis să retragă aceste melodii pentru că era ”cea mai uşoară şi cea mai bună modalitate de a lăsa definitiv în urmă dezbaterile din jurul acestui cântec”. Această decizie nu are nicio legătură cu autenticitatea cântecelor, au asigurat aceştia într-un comunicat de presă comun. Celelalte şapte titluri ale compilaţiei rămân disponibile.

”Michael” a fost catalogat ca un album care conţine melodii nelansate, la care se spunea că artistul pop a lucrat în 2007, însă unii dintre fanii săi, şi chiar membrii familiei, şi-au exprimat îndoielile, forţând, astfel, compania Sony să apere autenticitatea vocii din înregistrări. Potrivit TMZ, Jason Malachi a recunoscut acuzaţiile într-o postare pe Facebook din 2011, însă managerul său a declarat ulterior că postarea a fost falsificată.