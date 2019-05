Scandal TOTAL în familia ALDE - Renate Weber a răbufnit după declarațiile lui Guy Verhofstadt: 'Este pur și simplu o minciună'

Eurodeputatul ALDE Renate Weber a declarat, vineri, că este "o minciună" informația că partidul din care face parte va fi dat afară din ALDE Europa, catalogând declarațiile lui Guy Verhofstadt, ca fiind "total neadevărate" și acuzând că acesta este în campanie electorală.

"Le explic că aceasta este pur și simplu o minciună, pentru că faptul că îl avem pe domnul Guy Verhofstadt, care este în campanie electorală personală pentru propriile lui interese, deci faptul că îl avem pe dânsul cu niște declarații total neadevărate nu înseamnă ceea ce dvs. tocmai ați spus, faptul că avem un partid gen NEOS (liberalii austrieci-n.r.), care nici nu știu dacă va trimite măcar un singur deputat, care cere acest lucru nu înseamnă că aceasta este voința ALDE", a declarat Renate Weber, vineri, la RFI.

Europarlamentarul a mai afirmat că majoritatea membrilor ALDE Europa au susținut în Congres și la Convenția formațiunii politice că afirmațiile privind excluderea partidului din România "sunt absolut niște chestiuni în notă electorală".

"Am fost prezentă la întâlnirile ALDE Europa și la Congres și la Convenție, am avut până și un vot în sensul acesta și cei mai mulți, imensa majoritate a colegilor noștri au susținut sus și tare că acestea sunt absolut niște chestiuni în notă electorală, pe care le fac unii și alții acum, dar sub nici o formă nu se pune problema ca ALDE România să fie dată afară din ALDE Europa", a spus Weber.

Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a transmis, pe 25 aprilie, într-un mesaj pe Twitter, că se așteaptă ca ALDE european să excludă oficial ALDE România, motivând că situația țării noastre continuă să regreseze.

Totodată, la începutul lunii aprilie, purtătorul de cuvânt al ALDE european, Didrik de Schaetzen, a declarat, pentru MEDIAFAX, că este foarte probabil ca problema excluderii ALDE România din ALDE Europa să se regăsească pe agenda întâlnirii statutare a formaţiunii europene, din 28 iunie, în Elveţia.