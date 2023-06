Scandal uriaș cu ambasadorul României în Kenya: a fost rechemat de urgență în țară, după un scandal de rasism

Mai multe site-uri africane de știri relatează cum că ambasadorul român în Kenya, Dragoș Viorel Țigău, este în centrul unui scandal legat de rasism, din cauza unor comentarii pe care le-a făcut în aprilie în timpul unei reuniuni la Națiunile Unite. În urma acestui indicident, Ministerul de Externe din România a decis rechemarea ambasadorului.

„De îndată ce conducerea MAE a aflat despre incident în seara zilei de 8 iunie 2023, ministrul afacerilor externe a dispus ca ambasadorul român în Republica Kenya să se deplaseze în regim de urgență în țară, iar Corpul de Control și Evaluare Diplomatică (CCED) al MAE să declanșeze imediat procedurile necesare aferente, inclusiv pentru stabilirea măsurilor interne ale MAE care se impun în situația dată”, a precizat MAE, informează Libertatea.

Cu toate acestea, sursa citată subliniază că grupul african nu se afla în sală și nici nu este citată vreo sursă clară din sală și nici nu redă vreo înregistrare.

„Acest lucru părea să creeze o legătură între prezența unei maimuțe și grupul african de diplomați care nu au fost prezenți în timpul întâlnirii”, scrie sursa citată.

KenyanForeignPolicy.com mai spune că acest comentariu, perceput de unii care au participat la întâlnire ca fiind insensibil și lipsit de respect, a determinat grupul african de diplomați să solicite clarificări și să abordeze chestiunea cu autoritățile relevante.

Surse apropiate Grupului african au spus că a fost sesizat atât Ministerul de Externe al Kenyei, cât și ambasadorul român.

În plus, s-au făcut eforturi pentru a implica Oficiul Națiunilor Unite de la Nairobi pentru a solicita clarificări suplimentare și acțiuni ca reacție la presupusa remarcă.

Kenyan Post scrie că secretarul principal al Ministerului de Externe din Kenya, Macharia Kamau, a declarat că remarcile sunt „intolerabile și inacceptabile în orice epocă, cu atât mai puțin în secolul 21 în Nairobi”.

„Consternat și dezgustat de aflarea unor remarci ale ambasadorului României în Nairobi care s-a referit la membrii Grupului African ca la maimuțe în timpul întâlnirii grupului est-european. Rușine totală pentru încercările de a acoperi această rușine”, a spus el.

Kenyan Foreign Policy scrie că l-a contactat oficial pe ambasadorul României pentru a comenta acuzația, dar acesta nu ar fi răspuns la e-mail.

Appalled &disgusted at learning of remarks by Romanian Amb in Nairobi in reference African Group members as monkeys during Eastern European group meeting. Utter shame attempts to cover up this disgrace. This intolerable &unacceptable in any Age let alone 21 Century in Nairobi!