Scandal uriaș în fieful lui Iohannis: Val de demisii la Forţa Dreptei după ce a pierdut lupta pentru primar în favoarea USR

Preşedintele Organizaţiei Municipale Sibiu a partidului Forţa Dreptei, Ciprian Faraon şi secretarul general al acestei organizaţii, Doris Lupu, candidaţi desemnaţi pentru a candida la postul de primar, respectiv viceprimar al municipiului Sibiu, au anunţat joi, că au demisionat din partid, împreună cu 90% din componenţa biroului politic municipal al Forţa Dreptei Sibiu, nemulţumiţi că au pierdut nominalizările la candidaturi la alegerile locale, în favoarea celor de la USR, potrivit unui comunicat de presă.

Faraon acuză conducerea judeţeană şi centrală a Forţa Dreptei că au predat partidul USR şi că s-au decis candidaţii la alegerile locale din Sibiu în urma unor negocieri politice la Bucureşti, nu în urma unui sondaj.

Val de demisii

"Ne-am anunţat astăzi demisia din Forţa Dreptei Sibiu. Au fost 2 ani în care am adus alături de noi oameni profesionişti, de caracter, oameni dornici de implicare în viaţa comunităţii sibiene. Am reuşit la Sibiu să construim prin imaginea noastră, un brand politic care se vroia a fi de succes! Regretăm faptul că, conducerea de la Bucureşti a cedat partidul USR -ului, acceptând să se mulţumească cu firimituri în negocierea avută. Am cerut în repetate rânduri conducerii de la Bucureşti dar şi celor de la USR Sibiu să realizăm un sondaj, din care să rezulte care este cel mai bine plasat candidat, să stabilim criterii obiective, măsurabile şi să putem da Sibiului un candidat aşa cum il doresc sibienii. Au refuzat repetat aceste propuneri. Forţa USR a triumfat "Forţei" Dreptei la Bucureşti, reuşind să impună din pix candidaţii la Sibiu şi în ţară. Vom vedea ce au de spus sibienii, la vot", a declarat Ciprian Faraon.

Faraon mai anunţă că urmează 150 de demisii din Forţa Dreptei Sibiu.



"Mai jos veţi regăsi demisia mea şi a lui Doris Lupu. 90% din componenţa biroului politic municipal al For?a Dreptei Sibiu şi-a dat deja demisia. Aproximativ 150 persoane, care au venit în Forţa Dreptei Sibiu pentru noi, ca persoane, ne vor urma", a spus Ciprian Faraon.



Ciprian Faraon şi Doris Lupu, foştii candidaţi ai Forţa Dreptei la Primăria Sibiu, au mai precizat că vor candida totuşi la alegerile locale.



"Rămânem însă fermi în decizia de a candida pentru poziţia de primar al Sibiului şi Consiliul Local al Sibiului. Revenim în curând cu detalii", a mai spus Ciprian Faraon.



Liderii judeţeni ai Alianţei Dreapta Unită Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, Radu Scutea şi Constantin Şovăială, urmează să susţină prima conferinţa de presă, la sediul USR Sibiu, la ora 11.00. Surse din cele trei partide au declarat, pentru AGERPRES, că urmează să fie anunţaţi candidaţii comuni la posturile de primar al municipiului Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, lidera judeţeană a USR şi la cel de preşedinte al Consiliului Judeţean, Adrian Echert, liderul municipal al USR Sibiu.