SCANDALOS! Părintele Necula, victima unui furt de identitate - Mare atenţie cui vreţi să donaţi bani!

Mare atenţie cui vreţi să donaţi bani! Fondatoarea fenomenului Zurli a fost la un pas să fie înşelată de indivizi care au creat un cont fals cu identitatea preotului Constantin Necula.

Escrocii au inventat o poveste care ar fi făcut pe oricine să bage adânc mâna în buzunar pentru a ajuta. Aşa sperau că vor obţine aproape 90.000 de euro.

Mirela Retegan a scris despre înșelătorie pe pagina sa de socializare.

„Primesc mesaj de dimineață de la Părintele Necula.

– Doamne Ajuta! Mirela am nevoie de ajutorul tău…

Vorbesc cu el pe Facebook , pe un cont vechi… am schimbat câteva mesaje de-a lungul timpului . Îmi spune că a fost diagnosticat cu cancer la pancreas și are nevoie urgent de 87.000 de euro.

Eu zic” te sun parinte”.

El – nu că mă doare gâtul rău, sunt marcat tare… Ajută-mă să fac rost de numarul lui Becali , că el sigur mă poate ajuta. Și mă apuc de treabă. Vorbesc în toate redacțiile , cu toți prietenii mei. Primesc câteva numere de telefon și explicația că le schimbă des…Nu răspunde la niciunul, sunt disperat .

Eu , la susținere:

– Părinte, la câtă lume te iubește , se strâng repede banii ăștia. Și îi propun să vorbesc cu Vasile Vlaşin care știe exact cum e cu campaniile. Îl rog pe Vasile, el îmi promite că vede despre ce e vorba…Norocul meu e că nu toți oamenii sunt așa naivi ca mine. Vlașin i-a cerut hârtii, poze, certificate medicale… și omul s-a pierdut iî minciuni.

– Ceva nu e ok cu cazul pentru care m-ai rugat, îmi spune Vasile. Ai vorbit cu el la telefon?

Abia atunci îl sun, pe telefon, pe părintele Necula, ADEVĂRATUL părinte Necula, care îmi spune că un escroc i-a clonat de vreo 4 ori numele pe Facebook și a fost nevoit acum un an să-și închidă contul personal. PĂRINTELE NECULA nu are Facebook. În pagina aceea, în care escrocul m-a blocat dupa ce i-am zis că știu adevărul , sunt foarte mulți oameni din lista mea… Multe persoane publice. Nu-mi vine să cred că m-a prostit”, a povestit Mirela Retegan.