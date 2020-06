Scandalos: Româncă din Italia, obligată să plătească facturile a doi fotbaliști italieni

Maria Carmen Amaliei, o femeie româncă rezidentă în Italia de 18 ani, s-a trezit într-o zi că trebuie să plătească facturile pentru consumul de energie electrică și gaz pentru doi fotbaliști italieni care au închiriat casa în care românca noastră locuia cu ceva timp în urmă. Conaționala noastră locuiește acum alături de fiul ei într-o casă din Jesi, iar casa în care locuia înainte și a fost închiriată de cei doi fotbaliști se află în aceeași localitate.

Cum a ajuns românca noastră în această situație? Pur și simplu făcând o favoare proprietarului fostului apartament după ce s-a mutat de acolo.

„Proprietarul casei m-a rugat să nu închid contractul (de curent și gaz – n.r.) pentru că în scurt timp casa urma să fie închiriată de doi fotbaliști de la Jesina și m-a asigurat că nu voi avea cheltuieli de plătit. În schimb, facturile au continuat să-mi vină, în special cea de la gaz. Am fost și la Jesina, fiindcă știu că de cheltuielile jucătorilor se ocupă societatea, am vorbit cu noul președinte, dar nimic. Așa că după somațiile primite de la Estra Prometeo (societatea cu care a încheiat contractul pentru lumină și gaz – n.r.), care m-a anunțat că va trimite în mod inevitabil totul către Equitalia, am fost nevoită să plătesc, chiar dacă nu sunt cheltuielile mele. Chiar și pentru a închide contractul a trebuit să insist luni întregi și, într-un final, în luna decembrie au rezolvat”, relateaza Maria, pentru ilrestodelcarlino.it