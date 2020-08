Scandalul continuă! Vlad Voiculescu: 'Plângerea va fi soluţionată de Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie din DNA'

Preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, anunţă că plângerea formulată de către Alianţa USR PLUS Sector 5 împotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, va fi soluţionată de Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

În acest sens, liderul PLUS postează pe Facebook o adresă transmisă USR PLUS Sector 5 de către DNA."Vă aducem la cunoştinţă faptul că plângerea formulată de dumneavoastră, primită în format electronic la data de 17.08.2020 şi înregistrată la instituţia noastră cu numărul 9240/18.08.2020, a fost transmisă, pentru competentă soluţionare, la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie", arată documentul.Pe de altă parte, primarul Sectorului 5, Daniel Florea, anunţa marţi pe Facebook, într-un mesaj video, că Tribunalul Bucureşti a respins în mod definitiv contestaţia împotriva candidaturii sale pentru Primăria Sectorului 5.

"Tribunalul Bucureşti a respins în mod definitiv contestaţia împotriva candidaturii mele la Primăria Sectorului 5. Atât magistraţii de la Judecătoria Sectorului 5, cât şi magistraţii de la Tribunal, au constatat că filmuleţul mincinos este o minciună şi atât. Ambii procurori, şi cel de la judecătorie şi cel de la tribunal, au pus concluzii de respingere a contestaţiei întemeiate pe filmuleţul mincinos. Niciun membru şi niciun susţinător real al PSD Sector 5 nu a fost implicat nici în falsificarea de semnături şi nici în producerea acelei minciuni mascate în film", a spus el.



Pe 17 august, PLUS Sector 5 a postat pe Facebook o înregistrare video conform căreia ar fi fost falsificate semnături pentru listele depuse de PSD la alegerile locale din Sectorul 5.



Ulterior, candidatul PNL susţinut de USR PLUS la Primăria Sectorului 5, Cristian Băcanu, a anunţat că a formulat plângere penală "cu privire la modul în care oamenii de la PSD au înţeles să falsifice semnăturile pentru susţinerea echipei Firea - Florea". De asemenea, PLUS Bucureşti a anunţat că Alianţa USR PLUS Sector 5 a depus denunţ penal împotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, "precum şi împotriva Partidului Social Democrat şi tuturor persoanelor care au contribuit la vicierea procedurii" referitoare la obţinerea de semnături în susţinerea candidaturii.



În cursul aceleiaşi zile, Daniel Florea preciza că a formulat plângere penală împotriva celor care "au fabricat hârtii şi filmuleţe mincinoase" despre strângerea de semnături în campania electorală, menţionând că "infractori deghizaţi în politicieni" distribuie în spaţiul public o serie de falsuri.