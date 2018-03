Scandalul din jurul şefei DNA, sub lupa unui şef din Tribunalul Bucureşti: 'Eu AŞ FI PLECAT de mult din funcţia de conducere...'

Scandalurile care au pus stăpânire, rând pe rând, pe justiţia din România au ajuns sub lupa președintelui Secției a VI-a Civilă a Tribunalului București. Judecătorul Mădălina Afrăsinie a vorbit la România TV despre protocoalele dintre Parchete şi Servicii, dar şi despre demisia şefei DNA. Dacă ar fi fost într-un astfel de scandal ar fi plecat din funcţia de şef, a mărturisit judecătorul.

"Legile justiţiei trebuiau modificate si nu de ieri de azi. Fizic nu poti duce o sedinta mai mare de 20 de dosare. Ori noi acceptam sa intram cu 40,100 de dosare şi este inuman. Ce vrem? Un act de justitie calitativ sau cantitativ", se întreabă retoritc judecătoarea Afrăsinie.

Magistratul consideră că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioada în sistemul judiciar i se pare foarte grav. "Daca lucrurile se confirma cu abuzurile procurorilor mi se pare nu grav. Foarte grav! Este trist. Oamenii au murit in 89 degeaba. Ce ma intristeaza pe mine este faptul ca toate aceste scandaluri ridica semne de intrebare asupra tuturor. Ridica semne de intrebare asupra celorlalti colegi si nu este corect".

Judecătorul a avut o reacţie la fel de dură şi cu privire la protocoalele dintre Servicii şi Parchete.

"Nu mi se normal sa existe protocoale intre institutii, servici, parchete, omul acela nu se poate bucura de un proces echitabil. Astept cu interes sa fie declasificate toate, inclusiv documentele clasificate de la dosare. Omul e nevinovat pana la pronuntarea deciziei. Fie ca ne place numele persoanei, fie ca nu. O declasificare a hotararii CSAT. Nu stiu sa fi fost vreun judecator care sa spuna ca e presiune pe el, dar in sufletul lor sigur a fost un semn de intrebare. Eu am asteptat o reactie si din partea avocatilor. Eu daca as fi fost avocat m-as fi legat cu lanturi de usa SRI".

Afrăsinie dă lecţii procurorilor şi chiar preşedintelui Iohannis. "Penal" nu există, susţine ea.

"As putea sa spun ca sunt penala. Am si eu plangeri facute pe numele meu pentru solutiile date. Probabil vor mai trece vreo 20 de ani pana ne vom educa sa respectam drepturile si libertatile cetatenilor. Termenul de penal nu exista. Eu am inceput ca judecator de penal. Nu exista din penalul pe care il stiu eu. Nici in noile legi nu exista un astfel de termen. Acest raport facut de Toader este un raport pe care avea dreptul sa-l faca. Regulamentul din CSM se refera la revocarea noastra. La cum a argumentat, la cat am vazut eu a fost motivat. Raportul este argumentat. Daca un procuror sef minte in spatiul public in fata tuturor oamenilor ce trebuie sa se intample? Fiecare trece prin filtrul propriu al cunostintelor. Daca as fi subiectul unui astfel de scandal eu as fi plecat de mult din functia de conducere. Mi-as fi dat demisia. Pentru a nu-mi expune colegii judecatori", spune Afrăsinie.