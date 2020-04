SCANDALUL internațional ia amploare - Australia se alătură SUA și cere anchetă internațională pe cum a acționat OMS și cum a apărut pandemia de COVID-19

Australia a cerut duminică deschiderea unei anchete independente privind lupta mondială împotriva pandemiei de COVID-19 şi asupra modului în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a gestionat criza, relatează AFP preluat de agerpres.

Ministrul australian al afacerilor externe Marise Payne a afirmat că ţara sa va cere o anchetă asupra modului în care China a gestionat epidemia la Wuhan, oraşul în care a apărut COVID-19 la sfârşitul anului trecut.



"Trebuie să cunoaştem detaliile pe care numai un raport independent ne poate permite să le înţelegem privind originea virusului, privind modul de a-i face faţă şi privind transparenţa cu care informaţiile au fost împărtăşite", a declarat ea pe postul public ABC.



Marisa Payne a afirmat că Australia împărtăşeşte îngrijorările SUA, după ce preşedintele Donald Trump a acuzat OMS că este prea apropiată de China şi că a gestionat prost pandemia.



Donald Trump a anunţat marţi suspendarea contribuţiei americane la OMS, care se ridică la "între 400 şi 500 de milioane de dolari pe an".



"Nu sunt sigură că o organizaţie a sănătăţii responsabilă de difuzarea unei mari părţi a instrumentelor de comunicare (...) va putea efectua această verificare", a afirmat Marisa Payne. "E ca şi cum ai fi braconier şi paznic în acelaşi timp", a mai spus ea.



Consecinţele pandemiei vor strica "într-un anumit mod", relaţiile între Australia şi China, a estimat ministrul, care spune că se îndoieşte de transparenţa Beijingului.



Ministrul sănătăţii, Greg Hunt, a declarat că susţine o anchetă independentă, afirmând că Australia a reuşit să limiteze propagarea virusului mergând, în parte, împotriva recomandărilor OMS.



Australia, care numără 6.600 de cazuri de coronavirus şi 70 de morţi de COVID-19, a fost una dintre primele ţări din lume care a interzis intrarea pe teritoriul său a călătorilor care veneau din China.



"Australia a fost capabilă să atingă, în raport cu media mondială, rezultate bune în materie de bilanţ uman" datorită "experţilor noştri medicali de aici", a declarat el.



"Ştim că am făcut obiectul unor vii critici din partea anumitor autorităţi şi a OMS la Geneva la momentul în care am impus Chinei, de la 1 februarie, o interdicţie de intrare pe teritoriul nostru", a mai afirmat el.