Scandalul legii offshore. Fost şef SPP, atac dur la Hellvig: 'Am crezut că am scăpat de trădători, dar ne-am înşelat. Locul lor a fost luat de alţii'

Directorul SRI, Eduard Hellvig, şi ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, sunt criticaţi extrem de dur de fostul director al Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP) Dumitru Iliescu. Generalul Iliescu, fostul şef SPP, denunţă o aşa-zisă strategie de manipulare a SRI, după apariţia unui articol în revista Serviciului, în care se spunea că Rusia ar putea anexa Insula Şerpilor dacă România nu face pe placul investitorilor în exploatarea gazelor de la Marea Neagră.

Vezi şi: Parmezanul, noul PERICOL vizat de Organizația Mondială a Sănătății. Avertizări ca pentru tutun

"SRI, PETROLUL, AURUL SI AMERICANII!!!???

Foarte multi prieteni m-au intrebat ce s-a intamplat de nu am mai fost prezent pe facebook in ultima perioada. Le-am raspuns ca am fost in vacanta, atat eu, cat si prietenul meu, Florin. Fara Florin viata e monotona, lipsita de cele mai importante informatii. Ce sa postez, banalitati? Am asteptat sa revina din concediu, si nu am facut-o in zadar. Cum a revenit in Bucuresti, m-a si luat la intrebari. Ce faci? Te-ai dat la fund? Au fost atatea evenimente importante, si tu nu ai spus nimic! Unde este combativitatea care credeam ca te caracterizeaza, sau ti-au bagat astia frica-n oase? Nu pot ei sa ma sperie asa usor! - ii raspund eu, iar de combativ sunt in continuare, dar nu am cu ce. Cum sa nu ai cu ce? Nu ai vazut ce fac aia de la SRI, Hellvig cu echipa lui? Ce fac? - il intreb eu curios, si vadit surprins? Ai vazut filmul: "Petrolul, aurul si ardelenii"?, ma intreaba Florin. Da! Si ce legatura este? Cum ce legatura? – imi raspunde el. Este una serioasa! Cei din conducerea SRI au rescris scenariul, si a rezultat: "SRI, PETROLUL AURUL SI AMERICANII". Credeai ca acum o sa mearga lucrurile mai bine dupa ce ai scapat de Maior si Coldea? A plecat si Luluta, dar au ramas Hellvig, Dumbrava si Pupazoi (scuzati - Ciocarlan)! Nu ai vazut ce ineptii debiteaza in revista aia a lor, “Intelligence”? Auzi ca daca nu le dam gratuit gazele americanilor, adica zeci de miliarde de euro care revin statului si implicit poporului roman, o sa vina rusii sa ocupe Insula Serpilor dupa modelul Crimeei si o sa ne ia toate gazele!!! Cum asa? - intreb eu! Da! Astia ne cred fraieri! Ne ameninta ca daca nu se da Ordonanta de Urgenta sa se modifice legea “Dragnea” in care se stipuleaza taxele pe care trebuie sa le plateasca statului roman cei care exploateaza gazele din Marea Neagra, platoul continental, o sa plece americanii si vin peste noi rusii. Nu se poate! - ii spun eu! Cum sa faca Hellvig asa ceva? De ce esti surprins? - ma intreaba Florin. Nu stii ca Hellvig este omul lui Soros, pregatit temeinic de acesta, si pentru nu a intra in dizgratia americanilor si a celor din Europa care nu-l simpatizeaza pe miliardar, s-a pus cu Serviciu cu tot la dispozitia cotropitorului - scuzati, partenerului nostru strategic, si ii promoveaza puternic interesele in Romania, si nu numai. Nu a spus-o doar voalat, ci a si trimis informari si semnale prin diverse canale ca daca nu se va modifica Legea offshore, vom avea de suferit, pleaca americanii, nemtii, austriecii si altii, si nu mai are cine sa ne devalizeze avutia nationala cu miliarde de euro. Si ca amenintarile sa aiba efectul scontat, vin si cu informatiile ca o sa ocupe rusii Insula Serpilor. Chiar asa de naivi sunt astia sa creada ca noi ne sensibilizam si ne speriem cand auzim asemenea aberatii? De fiecare data cand vor sa ne fure ceva ii baga in ecuatie pe rusi ca sa nu putem spune nimic. Nu spun ca rusii ar fi niste ingeri, ca nu ar avea si ei petele lor negre, dar astia incercand sa ne prosteasca, o sa spuna ca Putin este vinovat si pentru gaurile din asfaltul de pe strazile noastre, de care avem din belsug, sau de faptul ca in 28 de ani nu am reusit sa facem cel putin Centura Bucurestiului. Nici nu aveau cu ce sa o faca, daca partenerul nostru strategic si alti parteneri mai mari sau mai mici, ne-au luat sute de miliarde de dolari sau euro, ca de aia avem parteneriate cu ei, fara sa faca nimic pentru ele, nici cel putin ridicarea vizelor. Aaaa, pentru ridicarea vizelor trebuie sa le mai dam cateva sute de miliarde de dolari! Am inteles! Pentru inceput sa le oferim gratis gazele din Marea Neagra! Pai si miliardele date pe avioanele lor si pe tehnica de lupta invechita, nu se pun? Nu...??? Aha! Sunt prea putine... Acum am priceput si eu. Domnul Hellvig are dreptate! Trebuie sa le dam degeaba gazele, cum am fost sfatuiti de institutia ce cu onoare o conduce sa le dam si aurul tot de pomana, in contul parteneriatului strategic. Doar de aceea am facut parteneriat cu ei ca sa poata sa ne jecmaneasca in voie! Au dreptate cand vor sa-l intemniteze pe domnul Dragnea! Cum sa-si permita sa modifice legea gazelor in ultimul moment si sa vina si cu pretentia sa ramana ceva din exploatarea acestora si poporului roman??? Total neorientat!!! De aceea urla ei ca nu sunt bune prevederile legii recent adoptate! Cel putin domnul Hellvig o spune mai elegant, nu ca idiotul de Klemm, care critica si cere Parlamentului sa modifice legea. Ce-o face domnul Melescanu, de altfel un om care merita tot respectul, doarme??? Treziti-va domnule ministru de externe si treziti-l si pe Presedintele Iohannis si aruncati-l peste granita pe imbecilul asta de ambasador!!! Va rog sa-mi scuzati limbajul putin inadecvat, dar cand am auzit ce mi-a spus Florin, tensiunea interioara s-a ridicat brusc!!!

Am crezut ca am scapat de tradatori prin plecarea celor din conducerea SRI, dar ne-am inselat! Locul lor a fost luat de altii care nu sunt cu nimic mai prejos!!

Ce spuneti domnilor Iohannis si Hellvig, asa este....???

VA CONTINUA!", scrie Dumitru Iliescu pe Facebook.

Vezi şi: Specialiştii dezvăluie secretul: Cum te poţi reorienta profesional la orice vârstă .