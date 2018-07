Scandalul privind numărul de înmatriculare anti-PSD se lasă cu plângeri PENALE. Șofer: Polițiștii care m-au oprit mi-au zis să nu schimb numerele

Răzvan Ștefănescu, posesorul mașinii cu număr de înmatriculare anti-PSD, a mers, marți, la poliție, însoțit de avocat pentru a le cere polițiștilor de la Brigada Rutieră a Capitalei detalii privind dosarul în care este vizat. La plecare, bărbatul a precizat că va depune plângere penală pentru că luni, atunci când a fost dus la poliție, nu i s-a permis să își ducă fiul într-un loc în care să fie supravegheat, copilul însoțindu-l la sediul Brigăzii Rutiere.

"Nu am fost informat că autoritățile din Suedia mi-au retras numerele, probabil mi-au trimis scrisoare in Suedia. E ok, daca ei considera ca trebuie suspendate, n-am nicio problema. La conferință domnul chestor spunea ceva, celalalt altceva, se contraziceau. În procesul verbal au zis ca numerele sunt inacive, de aia au fost retinute. Mi-au spus ca sunt numere inactive si din cauza asta mi-au suspendat permisul. Celelalte placute erau in masina, in opririle precedente am intreb politistii daca am voie sa schimb placutele, mi-au zis sa nu le schimb pentru ca as putea savarsi alta infractiune, e mai bine sa merg cu astea. Pentru copil voi face plangere penala, nu am omorat pe nimeni, ma puteau lasa o ora sa duc copilul undeva. Voi face plangere penala. Ddaca cei din Suedia au decis ca placutele nu sunt ok, nu voi continua. As vrea sa-mi recuperez permisul. Nu-mi pare rau, nu am facut nimic ilegal, eu am consultat DEX ul si am considerat ca sunt ok placutele, asa au considerat si cei din Suedia, cei din Romania dupa 3 saptămână și-au dat seama ca nu sunt legale", a spus Razvan Stefanescu.

Referitor la mesajul pe care îl conținea numărul de înmatriculare și la cum ar putea fi perceput acesta de copii, bărbatul a declarat: Depinde ce vrei sa inveti copilul. Copilul meu i-am zis ca m**e psd inseamna gura PSD.