Scandalul Tik Tok ia amploare! Alexandru Cumpănașu se apără și anunță: 'Am solicitat anchetarea Oanei Zamfir și a deputatului PNL Pavel Popescu'

Alexandru Cumpănașu reiterează că nu există nicio cercetare pe numele său privind activitatea sa pe contul de TikTok. „Difuzarea în mod eronat în continuare a acestei informații mă va obliga la apărarea prin pârghiile legale”, susține Alexandru Cumpănașu, care anunță că în plângerea înaintată poliției a solicitat anchetarea realizatoarei Antena3 Oana Zamfir și a deputatului PNL Pavel Popescu.

„NU exista nici o cercetare a mea privind activitatea contului de tiktok. Am un răspuns oficial de la Politia Capitalei în acest sens. Difuzarea în mod eronat în continuare a acestei informații ma va obliga la apărarea prin pârghiile legale. Mai mult decât atât solicit prin intermediul acestui anunț tuturor reprezentaților media sa modifice informația inclusiv cu precizarea ca desi NU exista autosesizare fata de contul meu de tiktok, am solicitat personal prin depunerea cu număr de inregistrare la Politia Capitalei verificarea clipurilor și comentariilor cu speranța că sutele de mii de reclamații vizând scoala online vor fi cercetate de către poliție. Așadar, printr-un gest unic după 1989 am solicitat EU sa se facă verificări și nimeni altcineva. De asemenea în plangerea înaintată politiei am solicitat și anchetarea doamnei Oana Zamfir pentru mai multe infracțiuni prevazute de lege pentru emisiunea difuzata în data de 03.01.2021 precum și anchetarea deputatului PNL care Pavel pentru presiuni și trafic de influenta asupra organelor judiciare în vederea închiderii contului meu de tiktok și cercetării mele de către parchet”, susține Alexandru Cumpănașu într-un drept la replică.