Scania România propune autorităţilor acordarea de subvenţii pentru achiziţia de camioane electrice

Scania România propune autorităţilor crearea unui program de subvenţionare pentru achiziţia camioanelor electrice care ar putea avea efecte considerabile în următorii cinci ani, atât pentru atingerea ţintelor de mediu, cât şi pentru scăderea costului de transport al mărfurilor.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis luni AGERPRES, această propunere vine ca urmare a studiilor europene, care arată că transportul de marfă este, încă, printre cele mai mari surse de poluare."Până în 2030, România va trebui să reducă semnificativ emisiile de carbon ca urmare a activităţii în acest domeniu, iar cadrul legislativ nu oferă beneficii reale pentru sporirea investiţiilor în acest domeniu. Iniţiativa Scania de subvenţionare a transportului nepoluant de marfă ar aduce România la standardele altor ţări europene. Gestionarea aplicaţiilor pentru infrastructură ar putea fi mai eficientă dacă autorităţile ar acorda posibilitatea de a aplica, în acelaşi timp, atât subvenţia pentru infrastructura de încărcare, cât şi subvenţia pentru achiziţionarea de vehicule. Mai mult, este necesară alocarea de resurse suficiente pentru gestionarea cererilor de stimulente, astfel încât procesul să nu dureze prea mult timp", se menţionează în document.Atingerea unui transport sustenabil poate fi făcută prin diverse mijloace, având la îndemână numeroase modele din alte ţări europene, susţine compania. Astfel, Germania finanţează 80% din diferenţa de preţ dintre un camion electric şi unul diesel, atât pentru cumpărare, cât şi pentru achiziţionarea în leasing. De asemenea, asigură 80% din costul realizării staţiilor de încărcare şi 50% din cel al studiilor de fezabilitate, iar transportatorii primesc şi o scutire fiscală de la taxele rutiere de 18,7 ct/kmPe de altă parte, Spania oferă până la 160.000 de euro pentru achiziţionarea unui camion electric şi până la 70.000 de euro pentru construcţia staţiilor de încărcare, în timp ce Olanda acordă un stimulent financiar de 60% din preţul camioanelor cu energie regenerabilă. Până la finalul anului 2022, investiţia va ajunge la 13,5 milioane de euro.Franţa oferă 150.000 de euro companiilor de transport, pentru achiziţionarea fiecărui camion electric şi subvenţionează 60% din costul instalaţiei de încărcare, iar Suedia asigură construcţia de staţii de încărcare publice, cu până la 100% finanţare, care să funcţioneze pentru cel puţin 5 ani. De asemenea, această ţară acordă diferenţa de cost de până la 40% din costul suplimentar dintre un camion diesel convenţional şi un camion BEV. În schimb, Norvegia acordă o scutire de la taxele de drum în anumite oraşe.Eforturile Scania pentru asumarea ţintelor de mediu impuse de Uniunea Europeană se îndreaptă către susţinerea unui transport electric sau alimentat cu combustibil alternativi. În această etapă, compania suedeză dezvoltă programe şi soluţii pentru transportatorii care vor să achiziţioneze vehicule nepoluante.Deoarece în România nu se acordă încă subvenţii pentru achiziţia de camioane electrice, clienţii pot apela cel mult la fonduri europene, dar procesul este îngreunat de termenele mari de livrare. Condiţia de a achiziţiona camionul înainte de a primi rambursarea sumelor cheltuite din programe europene este cea mai mare problemă într-un astfel de proiect. Reprezentanţii Scania se aşteaptă ca, din păcate, unele proiecte să nu se finalizeze din cauza termenului mare de livrare. Producătorul suedez are o linie specială pentru camioanele electrice şi încă există locuri în producţie pentru 2022, dar livrarea în 90 de zile, cum solicită clienţii care vor să apeleze la fonduri europene, nu este posibilă."Deşi România acordă printre cele mai mari subvenţii pentru achiziţia de autoturisme electrice, vehiculele comerciale, inclusiv camioanele, nu beneficiază de aceleaşi facilităţi, cu atât mai mult cu cât un camion poluează cât 10 autovehicule. Decizia de acordare a subvenţiilor pentru transportul nepoluant este una de maximă importanţă, iar autorităţile trebuie să vină în întâmpinarea consumatorului şi a mediului de afaceri printr-o susţinere concretă a proiectelor pentru dezvoltarea durabilă a transporturilor", a declarat Mihai Pasol, Head of Marketing and Communications South Europe, Marketing Director Scania Black Sea Unit.Scania este lider mondial în furnizarea de soluţii de transport.