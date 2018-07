Scarlett Johansson a renunţat la rolul din Rub & Tug, după ce a fost criticată se lesbiene și homosexuali

Actriţa Scarlett Johansson a renunţat la rolul transexualului Dante “Tex” Gill din filmul „Rub & Tug”, după criticile aduse de comunitatea LGBT, potrivit Reuters.

Anunţul a fost făcut vineri, după ce săptămâna aceasta comunitatea LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) a criticat decizia, considerând că rolul trebuie interpretat de un actor transgender.

Americanul Dante “Tex” Gill, care în anii 1970-1980 folosea salonul lui de masaj ca paravan pentru prostituţie, s-a născut femeie, însă a fost identificat ca bărbat.

Este pentru a doua oară când Johansson s-a aflat în mijlocul unei controverse privind distribuirea într-un film. În 2017, ea a interpretat rolul din „Ghost in the Shell”, personaj conceput iniţial ca japonez.

În vârstă de 33 de ani, actriţa a transmis că a decis să se retragă din „Rub & Tug” din raţiuni de etică, scrie news.ro.

„Am învăţat multe de la comunitate de când am făcut prima declaraţie despre distribuirea mea şi am realizat că a fost insensibilă”, a declarat ea pentru revista LGBT Out. „Am înţeles de ce mulţi simt nevoia ca Gill să fie portretizat de o persoană trasgender şi mă bucur că această dezbatere a generat o discuţie amplă despre diversitate şi reprezentarea în film”.

Potrivit grupului GLAAD, niciun dintre cele 109 filme lansate de principalele şapte studiouri de la Hollywood în 2017 nu au inclus un personaj trasgender.

Filmările pentru „Rub & Tug” urmează să înceapă, însă producătorii nu au anunţat încă cine îi va lua locul lui Johansson.