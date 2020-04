Scenariu: Reluarea cursurilor doar pentru clasele a VIII-a şi a XII-a (sindicat)

Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi, Laviniu Lăcustă, susţine că scenariul "pragmatic“ ar fi ca Bacalareatul şi admiterea la liceu să nu se desfăşoare în formatul obişnuit, ci să fie luate în considerare mediile elevilor din anii de studiu.

Laviniu Lăcustă, şeful sindicatului care grupează peste 10.000 de cadre didactice din judeţul Iaşi, afirmă, într-o postare pe Facebook că sunt două variante pentru reluarea activităţii în şcoli, una dintre acestea fiind reluarea cursurilor doar pentru elevii din clasele a VIII-a şI a XII-a.

"Realist vorbind şi din motive justificate, ar trebui aduşi la şcoală doar elevii de clasa a VIII-a şi a XII-a, asta pentru a asigura un risc de infectare scăzut. S-ar putea lucra în clase cu formaţiuni mici, doar cu disciplinele pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat. Dacă admitem că vom avea banii, ne întrebăm totuşi de unde vom lua într-o lună 400.000 măşti doar pentru judeţul Iaşi şi aproximativ 15 milioane măşti pentru întreaga ţară? După 15 mai autorităţile au hotărât că măştile sunt obligatoriu să fie purtate în spaţiile publice. Prin urmare ne întrebăm cine va livra României câteva zeci de milioane de măşti doar pentru o lună? Aşa cum se ştie, producţia internă asigură în acest moment foarte greu doar necesarul pentru spitale“, susţine liderul USLIP Iaşi, Laviniu Lăcustă.

Liderul sindical ieşean precizează că scenariul pragmatic, care ţine cont şi de realităţile existente, ar fi renunţarea la examene în formula din anii anteriori.

"În definitiv, sănătatea este cea mai importantă. Am putea merge pe modelul Franţei, Olandei sau Republicii Moldova. Dacă Franţa, cea care a inventat Bacalaureatul, a avut în acest an forţa de a-l reconsidera, nu vedem de ce nu ar putea să o facă şi România. S-ar putea acorda Diploma de Bacalaureat pe baza mediilor din ultimii trei ani de studiu şi din primul semestru al ultimului an şcolar, la fel şi pentru clasa a VIII-a. Admiterea la liceu s-ar face prin repartiţie computerizată, iar la facultăţi printr-o medie dintre nota de la Bacalaureat şi media din cei patru ani, de la o disciplină de profil“, afirmă liderul USLIP IaşI, Laviniu Lăcustă.

