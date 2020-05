Scenariul negru cu dedicație pentru turismul românesc

Acest scenariu poartă semnătura în clar a premierului Ludovic Orban. Este produsul unei școli de gândire, conform căreia românii nu vor avea încotro și, într-o bună zi, vor lua cu asalt, în orice condiții, hotelurile și pensiunile din România. Iar turismul intern va exploda. În sens pozitiv. Primul ministru săvârșește, intenționat sau nu, o gravă eroare. Viitorul nu va arăta așa. Ci cu totul altfel. Jumătate din întreaga industrie românească a turismului prezintă un risc ridicat de faliment. Iar Executivul o împinge în mare viteză în prăpastie.

Industria turistică din România, înțelegând prin aceasta nu numai hotelurile și pensiunile, ci și restaurantele și agențiile de turism, deși se află sub media la nivel mondial, își aduc totuși un aport substanțial la realizarea Produsului Intern Brut. Din păcate mult sub un potențial care ne plasează pe unul dintre cele mai bune locuri din lume. Și sub pragul mediu de 10% din PIB, care reprezintă aportul turismului la nivel mondial. Cu toate acestea, industria turistică, fără prea mare ajutor din partea statului, exceptând câteva măsuri excepționale luate sub guvernările PSD, a avansat până la criza coronavirusului. Iar acum, ca rezultat al unei școli de gândire căreia i-a căzut victimă Ludovic Orban, asta în caz că nu este rău intenționat, industria turistică este în pragul colapsului.

Se întâmplă un fenomen interesant. Și în același timp dramatic. Nu este zi de la Dumnezeu în care reprezentanți ai Guvernului să nu vorbească despre repornirea turismului românesc, oferind în acest sens în mod public fel de fel de angajamente. Iar reacția industriei turismului, fie ea organizată sau spontană, sună din ce în ce mai pregnant ca un semnal de alarmă. Reprezentanții din acest sector reclamă faptul că Guvernul, deși s-a întrecut în promisiuni, nu a optat pentru niciunul dintre scenariile care au fost prezentate în scopul repornirii acesui sector. Răspunsul lui Ludovic Orban este, cel puțin aparent, stupefiant. El consideră că turismul va porni în România cândva pe la mijlocul lunii iunie și că românii, neavând încotro, vor lua cu asalt hotelurile și pensiunile autohtone. Renunțând să-și mai cheltuiască banii peste hotare. Unde, presupune premierul, nu vor mai avea cum să călătorească. Prizonieri în propria țară, ei își vor cheltui, odată eliberați de constrângerile generate de epidemie, economiile aici. Se înșală.

Grecia a anunțat că dă liber turismului cel mai târziu la data de 1 iulie. La fel Bulgaria. Nu mă îndoiesc că și Turcia va proceda la fel. Cât despre Croația, cred că este primul stat care a anunțat nu numai că repornește degrabă turismul, dar în acest scop creează și culoare, prin care să poată sosi din diverse locații viitorii clienți. Bulgaria și Grecia anunță și ele deschiderea de culoare rutiere. În curând vom auzi și despre din ce în ce mai multe culoare aeriene. Industriile turistice din aceste state au primit cu adevărat scheme de ajutor, astfel încât până la repornirea turismului sunt capabile să reziste financiar și să-și păstreze sau să-și recupereze forța de muncă. Ce se întâmplă însă în România? Aparent, cele mai lovite sunt agențiile de voiaj. Acestea au încasat banii de la zeci de mii de cetățeni și au achiziționat în beneficiul acestora fie bilete la agențiile aeriene de transport, fie locuri în diverse hoteluri și pensiuni din lume. Statul român a făcut diligențe la Bruxelles și se pare că poate primi granduri în valoare de 65 de miioane de euro, pentru a susține financiar companiile Tarom și Blue Air. Acestea, în schimb, nu vor fi obligate, contrar normelor Uniunii Europene, să le înapoieze banii încasați și neutilizați celor 250.000 de potențiali turiști români care au plătit avansuri. Dacă situația continuă așa încă două luni și ceva, jumătate dintre cele 12.000 de agenții vor da faliment. Și jumătate dintre cele 2000 de societăți comerciale din domeniul turismului.

Școala de gândire Orban va împinge turismul românesc într-o prăpastie. În condițiile în care sistemul hotelier nu mai are resurse pentru a se pregăti să-i primească pe turști în condiții cât de cât civilizate, iar pensiunile vor fi și ele peste o lună-două într-o situație de faliment, românii vor alege cu prioritate destinații în străinătate. În state care se pregătesc intens pentru a le pune la dispoziție în vacanța de vară care urmează tot ceea ce este necesar. Nu vor pleca în masă spre litoral, spre Valea Prahovei sau în alte stațiuni din România, așa cum speră Ludovic Orban, ci vor alege Bulgaria, Croația, Turcia, Grecia, Spania, probabil și Italia. Totul în materie de destinații depinde de rutele terestre care se creează, precum și de culoarele aeriene care vor fi repornite. În acest fel, coronavirusul, combinat cu o mișcare strategică greșită a Guvernului Orban, va deveni toxic pentru turismul din România și va favoriza alte state, care s-au mișcat mai inteligent și mai repede. Domnul Cîțu, atunci când se va uita în buzunare, asta în ideea că va mai rămâne ministru al Finanțelor până la sfârșitul anului, va descoperi că aportul turismului la Produsul Intern Brut s-a dus vertiginos la vale.

Și încă ceva extrem de important. Cu sau fără coronavirus, cu sau fără o criză economică globală, potențialul turistic al României rămâne intact și reprezintă o virtuală mină de aur. O mină care, în baza principiului vaselor comunicante, dacă jumătate din industria autohtonă va falimenta, va fi folosită de altcineva. De industria cu capital străin. Sper că nu asta a urmărit cu tot dinadinsul Ludovic Orban.

un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist