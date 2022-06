Scene de coșmar în București: Un bărbat s-a înecat în Dâmbovița - În Călărași, s-a produs alt decese similar

În această dimineață, prin apel 112, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Secția 17 Poliție a fost sesizată despre faptul că un bărbat ar fi intrat în râul Dâmbovița și nu ar mai fi ieșit. La fața locului s-au deplasat, de urgență, echipaje de prim ajutor, precum și polițiști din cadrul secției. În ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decesul bărbatului.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la INML, pentru efectuarea necropsiei. În vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Biroul Morți Supecte și Ucideri din Culpă din cadrul Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei. Conform unor surse judiciare, apelul la 112 cu privire la barbatul care a intrat in Dambovita, a fost la 5:37. Barbatul si a lasat hainele pe margine si a intrat in apa. Dupa felul hainelor, pare a fi un muncitor in constructii.

O altă moarte similară s-a petrecut la Călărași.

Un bărbat de 54 de ani s-a răsturnat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, cu o barcă improvizată, într-o baltă din comuna Vasilați, județul Călărași, și s-a înecat.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Oltenița au fost chemați să intervină cu o autospecială și o barcă, iar salvatorii din cadrul Gărzii Budești să acționeze cu un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD pentru căutarea și salvarea unui bărbat, depre care existau informații că s-a răsturnat cu barcă în Balta Pârlita și nu a mai ieșit la suprafață.

După aproximativ o oră și 20 de minute de căutări au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului și l-au scos la mal, de unde a fost preluat de un echipaj SAJ.

Cei de la Ambulanţă au declarat decesul bărbatului.

„Organele abilitate urmează să cerceteze și să stabilească cu exactitate împrejurările în care bărbatul, în vârstă de 54 de ani, si-a pierdut viața”, spune purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Știrbei” al județului Călărași, Ovidiu Tătăranu.