Scene de groază la un spital din Austin. Momentul în care un vehicul intră în sala de urgenţe (video)

O persoană aflată în maşină a fost scoasă din maşină inconştientă şi i s-a făcut resuscitare, dar a murit la faţa locului, potrivit lui Thayer Smith de la Departamentul de pompieri din Austin.

Patru victime au fost transportate la alte spitale, inclusiv un adult şi un copil care se aflau în stare critică.

În înregistrarea video a scenei de panică se vede cum oamenii aleargă prin holul camerei de urgenţă în timp ce anvelopele vehiculului continuă să se învârtă, scoţând un sunet strident.

Zona a fost eliberată de trecători, iar personalul spitalului a început rapid să se ocupe de răniţi.

A vehicle just crashed into the emergency room of an Austin hospital.



At least 10 people have been injured. pic.twitter.com/pYzUPK4Gkq