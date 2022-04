Schimb de prizonieri între SUA și Rusia - Biden anunță că a luat 'decizii dificile' pentru eliberarea unui pușcaș marin

Rusia a anunţat, miercuri, că l-a eliberat pe fostul puşcaş marin american Trevor Reed în schimbul unui prizonier rus deţinut în Statele Unite, potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relatează CNN.

„Ca urmare a unui proces îndelungat de negocieri, pe 27 aprilie 2022, cetăţeanul american Trevor Rowdy Reid, anterior condamnat în Federaţia Rusă, a fost schimbat cu cetăţeanul rus Konstantin Yaroshenko, care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare de către un tribunal american în 2010”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pe canalul său oficial de Telegram, miercuri.

Agenţia de presă rusă de stat RIA Novosti a confirmat această decizie.

Preşedintele american Joe Biden anunţă miercuri că a fost nevoit să ia „decizii dificile” pentru a obţine eliberarea fostului puşcaş marin Trevor Reed.

„Trevor, un fost puşcaş marin, a fost eliberat din închisoare în Rusia”, anunţă într-un comunicat şeful statului american.

„Negocierile care ne-au permis să-l aducem pe Trevor acasă au necesitat decizii dificile, pe care nu le iau în neserios”, adaugă el.

„Întoarcerea sa teafăr şi nevătămat dovedeşte prioritatea pe care administraţia mea o acordă repatrierii americanilor reţinuţi ostatici şi încarceraţi pe nedrept în străinătate”, subliniază el.

Diplomaţia rusă a anunţat, imediat anterior, că Trevor Reed, condamnat la nouă ani de închisoare în Rusia, cu privire la violenţe, a fost eliberat în schimbul eliberării lui Konstantin Oaroşenko, un pilot rus încarcerat în Statele Unite cu privire la trafic de cocaină.

Moscova evocă un „proces lung de negocieri”.

„Mă bucur să anunţ eliberarea cetăţeanului american Trevor Reed, deţinut pe nedrept în Rusia”, a anunţat, la rândul său, într-un comunicat, secretarul de Stat american Antony Blinken.

„Salutăm această eliberare importantă şi îndemnăm, în continuare, la eliberarea cetăţeanului amerian deţinut pe nedrept Paul Wheelan”, condamnat de Moscova cu privire la spionaj, subliniază Blinken.

Trevor Reed, în vârstă de 30 de ani, a fost condamnat în iulie 2020 la nouă ani de închisoare cu privire la agresarea, în august 2019, în timp ce se afla în stare de ebrietate, a doi poliţişti, chemaţi la o petrecere, la Moscova.

Americanul neagă vreo agresiune şi denunţă un dosar „politic”, pe fondul unor tensiuni ruso-americane.

Konstantin Iaroşenko a fost arestat în 2010, în Liberia, de către agenţi din cadrul serviciilor secrete americane.

Acuzat de trafic de droguri, el a fost condus în Statele Unite, unde justiţia americană l-a condamnat la 20 de ani de închisoare.

Today, we welcome home Trevor Reed and celebrate his return to the family that missed him dearly. A former U.S. Marine, he is now free from Russian detention. I was delighted to be able to share with his family the good news about Trevor’s freedom.