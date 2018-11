Schimb de replici în Camera Deputaților - Cum explică Florin Iordache gestul obscen în fața colegilor: 'Nu trebuie interpretat' / 'Glumiți acum'

Deputatul PSD Florin Iordache le-a spus colegilor din conducerea Camerei Deputaților că atunci când a arătat degetele mijlocii în plen nu a fost o insultă și nici un gest obscen pentru că celor din opoziție le-a spus „pe gură” ce a dorit să le transmită, conform Mediafax.

Deputatul USR Iulian Bulai i-a cerut vicepreședintelui Camerei Deputaților, Florin Iordache (PSD), în ședința Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din 14 noiembrie, să își ceară scuze pentru că le-a arătat degetele mijlocii deputaților din opoziție.

„O rugăminte, ca la următorul plen, dumneavoastră personal să vă cereţi scuze faţă de colegii pe care i-aţi insultat astăzi prin gestul dumneavoastră”, i-a spus deputatul Bulai lui Iordache, potrivit stenogramei ședinței.

Social-democratul a răspuns că gestul său nu a fost obscen.

„Vreau să vă spun aşa: în momentul în care am plecat de la tribună, am făcut un gest care din punctul meu de vedere nu trebuie interpretat ca o insultă sau ca un gest obscen la adresa vreunui coleg, că nu aveam nicio problemă”, a declarat Iordache.

„Glumiţi acum! Aveţi o interpretare nouă a ce înseamnă un gest obscen?!”, i-a replicat Bulai.

Iordache a spus că ce-a avut de spus a spus „pe gură” și nu avea nevoie de semne.

„Domnule coleg, credeţi dumneavoastră că momentul în care mâna are un anumit parcurs prin cameră poate fi interpretat în vreun anumit fel? Că eu nu am avut nici un fel de..., ce am avut de spus, v-am spus pe gură”, a precizat el.

Deputatul USR i-a spus că gestul său a fost filmat de presă: „Sunteţi înregistrat, domnule preşedinte că aţi arătat nişte gesturi obscene”

„Bun, domnule coleg, mi-aţi cerut un punct de vedere? V-am răspuns, trecem mai departe”, a închis Iordache discuția.

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, referitor la gesturile obscene arătate de Florin Iordache în plenul Camerei Deputaților, că nu i-au plăcut, dar poate s-a inspirat din opinia președintelui Klaus Iohannis despre plăcuțe jignitoare la adresa PSD, cu care s-a plimbat un român în vară. Președintele PSD a făcut referire la dezbaterea îndelungată din spațiul public, după ce un român a intrat în țară, în urmă cu câteva luni, cu o mașină înmatriculată peste hotare cu numerele M...E PSD.

Florin Iordache a arătat degetul mijlociu în plenul Camerei Deputaților de miercurea trecută. Acesta a evitat să comenteze gestul din plenul Parlamentului, unde a ridicat degetele mijlocii de la ambele mâini, spunând doar că ... "vi s-a părut. E un punct de vedere".

Ulterior, protestatarii #rezist i-au vandalizat garajul și poarta.