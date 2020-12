Scoția - Nou record de decesa cauzate de droguri

Un număr record de decese a fost înregistrat în Scoţia din cauza drogurilor, în 2019, relevă statisticile oficiale făcute publice marţi, citate de AFP.

Cifrele Biroului scoţian de statistică (National Records Scotland), a căror publicare a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus, arată că în Scoţia au murit anul trecut din cauza drogurilor 1264 de oameni, cu 6% mai mulţi faţă de anul precedent.

Această rată de deces este de circa 3,5 ori mai mare decât cea din Regatul Unit în ansamblu, din care face parte şi Scoţia.Problema a fost calificată de autorităţile scoţiene drept urgenţă de sănătate publică. Scoţia, cu cei 5,5 milioane de locuitori ai săi, este frecvent considerată din acest motiv elevul problemă al Europei.În pofida noului record, trebuie remarcată totuşi o încetinire faţă de 2018, când rata deceselor a fost de 27%.Ministrul scoţian al sănătăţii, Joe Fitzpatrick, a subliniat că fiecare din aceste decese constituie "o tragedie" şi a recunoscut că este vorba de o "serie de provocări de lungă durată şi complexe".

"Nu sunt scurtături pentru a reglementa imediat aceste lucruri. Totuşi, sunt măsuri pe care le luăm acum şi care vor avea un impact mai apropiat", a menţionat el.



Între aceste măsuri se numără investirea a peste 95 de milioane de lire (circa 104 milioane de euro) în acest an în lupta împotriva dependenţei de alcool şi droguri, precum şi distribuirea naloxonei, tratament folosit în cazul supradozelor de opiacee.



Criza scoţiană a heroinei a devenit cunoscută pe plan internaţional în 1996, prin intermediul peliculei ''Trainspotting'' a lui Danny Boyle, a cărei acţiune se petrece la Edinburgh. După mai mult de 20 de ani, decesele în urma supradozelor fac ravagii în aşa-numita "generaţie Trainspotting", care a început să consume heroină în anii 1980-1990.



Potrivit cifrelor de care dispune Observatorul european al drogurilor şi toxicomanilor, Scoţia are cea mai ridicată rată de decese din cauza drogurilor pe cap de locuitor din Europa, urmată de Suedia.



Dintre decesele raportate în 2019, 69% s-au înregistrat în rândul bărbaţilor şi 68% la categoria de vârstă 35-54 de ani, în principal la Glasgow - oraşul cel mai populat din Scoţia - şi în regiunea înconjurătoare (404 decese).



În 94% dintre cazuri, decesul a fost determinat de consumul mai multor substanţe (heroină, morfină, metadonă, benzodiazepine, opioide etc.).