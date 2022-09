Scott McLaughlin, învingător în Marele Premiu de la Portland

Plecat din pole position, McLaughlin s-a impus la capătul celor 110 tururi de circuit cu timpul de 1 h 56 min 15 sec 6892/10000, obţinând a treia sa victorie de la debutul acestui sezon.El l-a devansat cu 1,17 sec pe Will Power, ocupantul locului secund, în timp ce pe poziţia a treia s-a clasat neozeelandezul Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), la 1,60 sec.Cu o săptămână înaintea ultimei etape a sezonului, care va avea loc pe circuitul Laguna Seca din California, Will Power are un avans de 20 de puncte în clasamentul general faţă de americanul Josef Newgarden (Penske), care a încheiat cursa de duminică pe poziţia a opta, şi de Scott Dixon.Suedezul Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) şi Scott McLaughlin, aflaţi la 39, respectiv 41 de puncte distanţă de lider, pot de asemenea spera matematic să câştige campionatul IndyCar.Clasamentul Marelui Premiu de la Portland:1. Scott McLaughlin (Noua Zeelandă/Penske) 1h56:15.68922. Will Power (Australia/Penske) +1.17923. Scott Dixon (Noua Zeelandă/Chip Ganassi Racing) +1.60064. Pato O'Ward (Mexic/Arrow McLaren) +13.88925. Graham Rahal (SUA/Rahal Letterman Lanigan) +14.6180....Clasamentul general al campionatului IndyCar (după 16 din cele 17 etape ale sezonului):1. Will Power (Australia/Penske) 523 puncte2. Josef Newgarden (SUA/Penske) 5033. Scott Dixon (Noua Zeelandă/Chip Ganassi Racing) 5034. Marcus Ericsson (Suedia/Chip Ganassi Racing) 4845. Scott McLaughlin (Noua Zeelandă/Penske) 482....