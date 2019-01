Scriitorul Bart van Es a câştigat premiul Costa Book Of The Year cu biografia unei supravieţuitoare a Holocaustului

Scriitorul Bart van Es a câştigat marţi, la Londra, premiul Costa Book Of The Year pentru biografia ''The Cut Out Girl'', o poveste ''extrem de importantă'' despre legături de familie şi traumele Holocaustului, informează Press Association, conform agerpres.ro.

''The Cut Out Girl'' spune povestea lui Lien, o fetiţă evreică de opt ani, salvată în mod miraculos de la exterminare - peste 100.000 dintre cei 140.000 de evrei din Olanda au murit în timpul Holocaustului - şi scoate în evidenţă legătura care devine din ce în ce mai puternică dintre scriitor şi subiectul său.Autorul de origine olandeză a urcat pe scenă pentru a-şi primi premiul alături de Lien de Jong (85 de ani), sursa de inspiraţie pentru inedita sa biografie, care a locuit o perioadă în casa bunicilor lui Van Es înainte de a fi încredinţată unei familii adoptive."Sunt două moduri în care această poveste poate fi benefică. Pe de o parte, scenariul înfricoşător în care antisemitismul şi naţionalismul extrem şi teoriile conspiraţioniste sunt mai prezente acum decât în urmă cu 10 ani, pe de altă parte, este o carte care poate vindeca", a declarat Van Es, potrivit Press Association.Prezentatoarea de ştiri a BBC Sophie Raworth, care a prezidat juriul, a spus că alegerea câştigătorului ''nu a fost o decizie dificilă.''"A fost desemnată câştigătoare deoarece este o carte care chiar ne-a surprins. Este o carte extrem de importantă, foarte emoţionantă, o colaborare extraordinară. Le-a schimbat vieţile amândurora"."Noi, membrii juriului, am simţit că are un imens ecou la oamenii din zilele noastre, în contextul numărului mare de refugiaţi de astăzi şi a numărului de poveşti care rămân nespuse", a mai spus preşedinta juriului.''The Cut Out Girl'' a câştigat la categoria ''cea mai bună biografie'' intrând apoi în competiţia pentru premiul Book Of The Year şi recompensa de 30.000 de lire sterline.Câştigătorii celorlalte categorii au fost: Sally Rooney, care a devenit cea mai tânără câştigătoare la categoria roman, pentru ''Normal People'', Stuart Turton, cel mai bun debut, cu ''The Seven Deaths Of Evelyn Hardcastle'', o poveste poliţistă complexă şi dinamică a cărei acţiune se desfăşoară într-o locuinţă de la ţară în anii '20, J.O. Morgan, la categoria poezie cu volumul ''Assurances'', Hilary McKay, la categoria cărţi pentru copii cu ''The Skylarks' War''.La ediţia de anul trecut, marele premiu a fost câştigat de Helen Dunmore, recompensată postum pentru ultimul său volum de poezie, ''Inside The Wave''.