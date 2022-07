Scriitorul George RR Martin, autorul 'Game of Thrones', a lipsit de la avanpremiera prequel-ului serialului din cauza COVID-19

Scriitorul George RR Martin, autorul "Game of Thrones", a fost nevoit miercuri seara să rateze avanpremiera serialului "House Of The Dragon", un prequel al celebrei producţii HBO, după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19, relatează dpa.

Autorul, în vârstă de 73 de ani, a declarat că a fost "la fel de uimit ca oricare" având în vedere că a fost foarte "prudent şi conservator" în ceea ce priveşte respectarea măsurilor de precauţie împotriva bolii.

Anunţul survine la scurt timp după apariţia sa alături de actorii din distribuţia serialului la un eveniment HBO pentru promovarea spin-off-ului "Game of Thrones" în cadrul evenimentului Comic-Con de la San Diego la sfârşitul săptămânii trecute, potrivit Agerpres.ro.

"S-a întâmplat un lucru amuzant. În prima zi la Los Angeles, ieri, m-am trezit şi am fost testat pozitiv la COVID - am fost la fel de uimit ca oricare dintre voi. Ce înseamnă asta, desigur, este că nu pot face majoritatea lucrurilor pe care le-am planificat aici, în Los Angeles. Sincer, este un mister pentru mine cum toţi cei din jurul meu, ştiu asta pentru că eu sunt pozitiv, au ieşit negativ la coronavirus. Însă acest virus este înşelător, aşa că iată-mă ... am avut răceli mai rele", a afirmat George RR Martin într-un videoclip postat din camera sa de hotel din Los Angeles.

Scriitorul a adăugat că testul pozitiv la coronavirus înseamnă că va fi forţat să rateze mai multe evenimente la Los Angeles, inclusiv premiera "House Of The Dragon", cu actorii din serial şi membrii echipei de filmare.

"Este o echipă uimitoare şi speram să fiu alături de ei ... însă asta este lumea în care trăim, cu COVID", a mai spus creatorul serialului.