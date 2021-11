Scriitorul sud-african Damon Galgut, câştigătorul Booker Prize pentru romanul 'The Promise'

Autorul sud-african Damon Galgut a câştigat miercuri seară prestigiosul premiu literar britanic Booker Prize pentru romanul "The Promise" (Promisiunea), o carte despre cum se scurge timpul într-o familie de fermieri albi din Africa de Sud în perioada post-apartheid, informează AFP preluat de agerpres.

"Sunt profund şi smerit recunoscător", a declarat câştigătorul în vârstă de 57 de ani, finalist pentru a treia oară.

În mod evident emoţionat, Damon Galgut a salutat "un an grozav pentru literatura africană", marcat de Premiul Nobel pentru Literatură acordat unui britanic născut în Zanzibar, Abdulrazak Gurnah."Acesta este un proces care va continua" şi "oamenii vor lua scriitura africană puţin mai în serios"."Sunt o mulţime de scrieri grozave care vin de la noi", a estimat Damon Galgut în cadrul unei conferinţe de presă.Galgut, care s-a numărat printre favoriţi din cei şase finalişti, a subliniat că acceptă acest premiu pentru "toate poveştile spuse şi cele care nu au fost spuse", scriitorii, recunoscuţi sau nu, "ai acestui continent remarcabil".Acoperind perioada de la sfârşitul apartheidului până la preşedinţia lui Jacob Zuma, cartea sa, Promisiunea, urmăreşte, pe parcursul unei serii de înmormântări, destrămarea treptată a unei familii albe din Pretoria în perioada în care Africa de Sud se îndreaptă spre democraţie.Preşedintele juriului, istoricul Maya Jasanoff, a subliniat "originalitatea, fluiditatea incredibilă a vocilor","o carte densă, cu semnificaţie istorică şi metaforică".Revista New Yorker a apreciat romanul ca fiind unul remarcabil, în timp ce Sunday Times din Africa de Sud a scris că este "uimitor cât de multă istorie reuşeşte Galgut să pună în acest roman scurt".Într-o înregistrare video publicată înainte de anunţarea rezultatului, autorul a explicat că a vrut să arate în această carte "trecerea timpului şi efectul său asupra familiei, a politicii ţării şi a noţiunilor de justiţie". Adevăratul subiect al cărţii este "timpul şi cum zboară el". Dacă ar trebui să reţinem un mesaj, acela "ar fi că a fi muritor stă la baza tuturor vieţilor noastre", "toţi îmbătrânim şi totul se schimbă odată cu trecerea timpului".La ceremonia difuzată de BBC au fost prezenţi toţi finaliştii, după apariţii prin videoconferinţă la ediţia precedentă din cauza restricţiilor legate de pandemia noului coronavirus.Cele şase cărţi care au ajuns în finală au fost selectate de cei cinci juraţi dintre 158 de romane publicate în Regatul Unit sau Irlanda în perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021.Ceilalţi finalişti au fost trei americani: Patricia Lockwood ("No One is Talking About This", o carte în care sunt confruntate tragedia unei vieţi şi absurditatea reţelelor sociale); Richard Powers ("Bewilderment", roman în care un astro-biolog care are grijă de un fiu cu probleme evadează în lumi fantastice) şi Maggie Shipstead ("Great Circle", o carte despre călătoriile întrepătrunse ale unei aviatoare din secolul al XX-lea şi ale unei vedete de la Hollywood din secolul al XXI-lea).Ceilalţi doi finalişti au fost scriitorul Anuk Arudpragasam din Sri Lanka, în vârstă de 33 de ani, cu romanul "A passage North" despre traume şi amintiri din războiul civil din Sri Lanka şi scriitoarea britanico-somaleză Nadifa Mohamed, autoarea romanului "The Fortune Men", care spune povestea adevărată a unui somalez condamnat şi executat pe nedrept pentru uciderea unei femei în Cardiff în 1952.Anul trecut, Booker Prize a fost acordat scoţianului Douglas Stuart pentru romanul său de debut "Shuggie Bain", a cărui acţiune se petrece într-o familie din clasa muncitoare din Glasgow, afectată de alcoolism şi sărăcie în anii 1980.Lansat în 1969, Booker Prize recompensează anual autorul celui mai bun roman scris în limba engleză. Câştigătorul este recompensat cu 50.000 de lire sterline şi asigurarea faimei pe plan internaţional.