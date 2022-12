Scrimă: Iulian Teodosiu - Sper că la Paris voi ajunge în cea mai bună formă a mea

Sabrerul Iulian Teodosiu, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2022 din scrima românească, a declarat că acest premiu reprezintă o răsplată a muncii depuse în acest an şi speră să obţină calificarea cu echipa la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, potrivit Agerpres.

''Acest titlu reprezintă pentru mine o încununare a rezultatelor şi a muncii pe care am depus-o în acest an. Sunt foarte fericit că federaţia sprijină şi recunoaşte acum meritele sportivilor, asta mă bucură foarte mult. 2023 va fi un an greu, calificarea la noi va începe în aprilie, iar eu sper în primă fază să ne calificăm cu echipa la Olimpiadă. Dar dacă nu se va întâmpla acest lucru mă voi concentra pe calificarea la individual. Mi-am asumat rolul de lider, l-am acceptat treptat, nu pot să zic că mi-a fost foarte uşor, însă încerc să-mi ajut colegii şi echipa în tot ceea ce facem. Eu consider de fiecare dată că am ce învăţa de la fiecare concurs, dar sper că la Paris voi ajunge în cea mai bună formă a mea şi voi reprezenta România cum trebuie'', a spus sabrerul de la CS Dinamo, medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de seniori de la Cairo, clasat pe locul şase în proba individuală şi pe cinci în proba pe echipe la Campionatele Europene din Antalya.Radu Niţu, cu trei medalii câştigate în acest an la juniori şi tineret (două de argint şi un bronz), unul dintre laureaţii Galei Federaţiei Române de Scrimă, se anunţă o mare promisiune a sabiei masculine.''Am muncit la fel de mult de la 1 ianuarie când a început sezonul până acum când s-a terminat anul. A fost un an foarte greu, am avut foarte multe concursuri, a fost o perioadă foarte încărcată în aprilie, mai şi iunie, cu multe obiective, dar atât eu cât şi echipa alcătuită din colegii de la lotul naţional am făcut rezultate foarte bune şi sunt foarte mândru de mine şi de colegii mei. Am luat argint individual la Europeanul de juniori, un argint mondial la echipe juniori şi un bronz tot cu echipa la Europenele Under-23. Eu nu sunt obişnuit cu ritmul mai ridicat de la tineret şi m-am adaptat mai greu. Dar, fiind căpitan de echipă şi acolo, fiindcă am o experienţă vastă la echipe, m-am motivat, mi-am spus că trebuie să fiu un lider şi indiferent ce se întâmplă trebuie să-mi fac treaba. A fost o competiţie foarte bună, reuşită şi cu o medalie extrem de muncită, e probabil medalia de care sunt cel mai mândru. La anul urmează Campionatele Europene şi Mondiale de juniori, Europenele Under-23 şi am un singur obiectiv, să fiu campion european sau campion mondial, iar dacă se poate amândouă'', a spus Radu Niţu pentru AGERPRES.Roberto Rigo, antrenorul echipei feminine de spadă, crede că actuala generaţie, dacă va fi susţinută, ar putea obţine calificarea la JO 2024: ''Eu am preluat lotul în decembrie anul trecut şi avem o echipă tânără, până în 23 de ani. Au avut rezultate foarte bune pe plan internaţional, am câştigat Campionatul European cu echipa la tineret. Bianca Benea şi Alexandra Predescu au fost pe locurile cinci şi şase, au pierdut la un punct medaliile individuale. Aceeaşi echipă o avem şi la senioare, e multă muncă. La senioare am fost pe locul 11 la echipe, dar sperăm şi obiectivul nostru principal este calificarea cu echipa la Olimpiadă. Dacă vom fi şi lot olimpic în acelaşi timp şi dacă COSR ne oferă sprijinul şi au încredere în noi, încercăm tot posibilul să ajungem la acelaşi nivel cum au fost celelalte fete. Bianca Benea, Alexandra Predescu, Cristina Constantinescu şi Greta Vereş vor lupta pentru calificare. Avem trei fete în primele 64 din lume în acest moment, dar mai avem de muncă''.Echipa feminină de spadă a cucerit medalia de aur pe echipe la JO 2016 de la Rio de Janeiro, dar Ana-Maria Popescu, Loredana Dinu, Simona Gherman şi Simona Pop s-au retras din activitate.