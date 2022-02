Scrisoare usturătoare la adresa clasei politice. Proprietarii din Mogoșoaia: `Discutați despre proiecte, nu mai faceți politică pe spatele nostru.`

Demeter Ioan, Dâmboveanu Traian și Rusu Liviu au inițiat o scrisoare deschisă, semnată de 92 de proprietari , adresată politicienilor din România, prin care se pronunță în favoarea proiectului Sectorul Zero din Mogoșoaia și cer o dezbatere publică serioasă, în care să se discute cu argumente și cu date tehnice despre acest proiect de dezvoltare urbană. Scrisoarea lor vine ca urmare a scandalului pornit în presă, după ce USR l-a acuzat pe primarul comunei Mogoșoaia, Paul Precup, că a pornit acest proiect, obligând cetățenii să cedeze teren sub amenințarea cu exproprierea de interes public. 439 de proprietari din 837 au fost de acord să cedeze 39% din teren, pentru construcția spațiilor de servicii publice, drumuri, infrastructură, iar 398 de proprietari vor fi expropriați.

Semnatarii scrisorii, care au cedat 39% din cota lor de teren administrației comunei Mogoșoaia, acuză clasa politică pentru faptul că proiectul Sectorul Zero a fost folosit în interes electoral, că nu a fost supus unei dezbateri serioase, că s-a recurs la denaturarea adevărului și la manipulări, care au ca scop doar blocarea proiectului. De asemenea, proprietarii de terenuri afirmă că nimeni nu a cerut și punctul lor de vedere, ca să afle motivul pentru care au cedat:

”Am observat că nimeni nu este interesat, în mod real, de ceea ce se întâmplă cu noi, cei care am cedat cota de 39 la sută din terenurile agricole pe care le deținem în zona din Mogoșoaia unde urmează să se efectueze o planificare urbană care va duce la dezvoltarea Sectorului Zero. Chiar dacă noi reprezentăm peste 50 la sută dintre proprietarii care pot să renunțe la cota de 39 la sută din terenuri. De asemenea, am constatat că nimeni nu este interesat să reprezinte interesele noastre legitime, deși suntem și noi cetățeni ai acestei țări. Nu există nici măcar o minimă dezbatere legată de proiectul la care noi am ales să participăm, de bună voie. Nu ne-a strâns nimeni mâna la spate, așa cum susțin unii politicieni. În 2022 nimeni nu ne mai poate constrânge să facem altceva decât ceea ce considerăm că este bine”

În scrisoarea deschisă, proprietarii afirmă că proiectul este unul bun pentru întreaga comunitate din Mogoșoaia, că va crește atât valoarea proprietăților cetățenilor din comună, că se vor crea locuri de muncă. Ei își asumă faptul că au cedat 39% din teren, pentru că în acea zonă nu se mai poate face agricultură și că este nevoie de această reajustare teritorială pentru construcția spațiilor publice, a drumurilor și consideră acest lucru ”este contribuția noastră la binele Mogoșoaiei, a întregii zone”

Proprietarii terenurilor din zonă îi atacă dur pe politicieni spunând că blocajele de acest gen și interesele de moment au nenorocit țara:

”Sigur că manipularea este foarte ușor de făcut. E un obicei care a nenorocit această țară și care pe unii dintre noi ne-a făcut să ne dezrădăcinăm și să plecăm în alte țări. Ce mai contează că simpla intrarea în intravilan neplanificata ar putea duce la o aglomerare urbană, așa cum s-a întâmplat în mai toate comunele din nordul Capitalei. Mai este un aspect pe care nimeni nu îl evidențiază. Să presupunem că acest teren intră în intravilan, așa cum au procedat majoritatea primăriilor fără o gândire urbanistică modernă si planificare a serviciilor publice. Chiar și în această situație proprietarii vor pierde peste 25 la sută din terenuri, pentru construcția de drumuri și utilități. Mai mult, nu doar că nu există în acest moment spațiu pentru drumuri, dar terenurile înguste și lungi nu vor permite nici măcar construcția de case, dacă înainte nu au loc multiple asocieri si alipiri de terenuri. În Sectorul Zero în urma comasării și reajustării vom primi terenuri în același loc și într-o formă care să permită dezvoltare imobiliară, garantat de acte notariale cu poziția reconfigurării finale clar si definitiv specificata pentru fiecare teren reajustat.”

Scrisoarea deschisă se încheie cu un apel către politicieni să se concentreze pe fondul problemei: ”Discutați despre proiecte, nu mai faceți politică pe spatele nostru.”

