Scrisul cu sânge

”Înainte de venirea asteroidului” este probabil cea mai bună carte de poezie românească apărută anul acesta.

Ieșit de sub tipar în ultimele zile, la Alexandria Publishing House, volumul lui Alexandru Petria constituie un eveniment editorial. Autorul a scris pe rețelele sociale: ”(...) e o carte scrisă parcă în transă, fără să am habar despre ce se va întâmpla în viața mea. Nu era niciun semn vizibil al catastrofei, chiar nimic. Și mi-am dat seama cât este de tulburător premonitorie după pierderea pe care am suferit-o. Trecând prin ce am trecut, n-am cum să nu-mi reconsider părerea despre natura poeziei adevărate.”

”Înainte de venirea asteroidului” are cuvinte de însoțire semnate de Liviu Antonesei, Felix Nicolau și Dorin Tudoran.

„De la Deania neagră încoace, minunata carte de proză prin care mi-am făcut debutul de cititor al lui Alexandru Petria, mi-au plăcut toate cărțile sale, de proză, poezie sau interviu. Din acest motiv am și scris despre cele mai multe și/sau am participat la lansările lor. Cu acest volum de poezii însă, mi s-a întâmplat ceva mai mult decât lectura unei cărți bune. Înainte de venirea asteroidului este o carte care m-a tulburat, mi-a clătinat dimensiunea raționalistă a minții. Și spun asta după trei lecturi, de parcă voiam să verific dacă nu mă înșel. În lunile în care s-au scris aceste poeme, niciun semn nu prevestea dispariția unei persoane foarte apropiate poetului. Din acest motiv am fost șocat de forța premonitorie a poemelor, celor mai multe poeme. Admir forța creatoare a lui Alexandru, deși îmi dau seama că au fost scrise cumva cu sângele propriu. O carte care ar trebui citită de toți cei care socotesc poezia ceva mai mult decât un joc de cuvinte mai abil sau mai puțin abil potrivite...” - Liviu Antonesei.

”Poezia aceasta este un turbion şi o turbină ce învârt fiecare fărâmă a universului vizibil şi invizibil. Riscul de a poetiza abstracţiuni este contrabalansat de o priză incredibilă la realitate şi de o neostoită scanare a vieţii private. Sunt în versuri răscoale, profeţii, confesiuni turnate în comparaţii suprinzătoare, în alegorii masive, în metafore nervoase. O mega-implicare când tumultuoasă, când filosofată. Sigur este că acest volum nu are cum să plictisească, întrucât e foarte viu şi recurge la reţete de scriere şi de generare a imaginilor dintre cele mai variate, cu efect contondent. Micile naivităţi şi etalările discursive sunt un ingredient calculat într-o papară aprigă şi sinceră la modul incisiv. La care se adaugă formulările spectaculoase şi o asumare a fatalităţii existenţiale. Oricine se poate regăsi în aceste versuri, iar cei care nu se regăsesc cel puţin se vor învârtoşa a răsculare. Stârni-va, provoca-va.”- Felix Nicolau.

“Invaliditatea - ca și exilul, condiția umană cu care se aseamănă cel mai mult – nici nu înnobilează, nici nu degradează. Ea încadrează experiența. Nu o definește.”, scria cândva Charles Krauthammer.

Despre suferință se poate spune același lucru – nici nu înnobilează, nici nu degradează. Ea încadrează o experiență. Modul în care o administrăm, ne definește.

Cu trecerea timpului, tragedia care a stârnit nașterea acestei cărți se va estompa. Suferința provocată de ea – mai greu. Deocamdată lava e foarte fierbinte.

Mai degrabă decât a fi o carte scrisă de Alexandru Petria, Înainte de venirea asteroidului este o carte care îl scrie pe Alexandru Petria. Prins în vârtejul ei, autorul se verifică prin suferință.

O carte furioasă, revoltată și, pe alocuri, “revoltătoare”. O carte despre tot ce simte poetul că-i stă împotrivă. O carte a cărei temă centrală pare deseori invizibilă, dar care țese întreaga pânză lirică.

Și la nivel poetic, și la nivel uman, izbăvirea va veni, când poetul va popula definitiv spațiul-proiect desenat de un titlu care-i aparține – Să te trezești în ce iubești.

Împăcarea se va ivi, când suferința va fi înlocuită cu totul de acceptarea adevărului că moartea este contemporanul nostru cel mai loial.”- Dorin Tudoran

