Scurgerile audio în care Veronica Dragalin amenință procurorii corupți- Anatol Țăranu: Spune multe despre gradul de tensiune care există în zona Procuraturii

Scurgerile audio în care Veronica Dragalin amenință procurorii corupți vorbește despre gradul de tensiune care există în zona Procuraturii, consideră analistul politic Anatol Țăranu. El observă totodată că acest episod mai vorbește și despre faptul că reforma sistemului de drept se ciocnește de o rezistență puternică din partea forțelor corupte din interior, transmite Radio Chișinău.

Întrebat cum comentează declarațiile Veronicăi Dragalin, care a afirmat, într-o scurgere audio apărută în presă, că abia așteaptă când vor fi încătușați procurorii corupți și că va participa personal la reținerea lor, la 6 dimineața, față de copii și soțiile acestora, analistul Anatol Țăranu a spus că șefa Procuraturii Anticorupție a comis o gafă de exprimare, iar un asemenea comportament este inacceptabil. Aceasta relevă, însă, că rezistența din sistem este foarte puternică, a spus Anatol Țăranu.

„Dar, pe de altă parte, acest episod vorbește despre gradul de tensiune care există în zona Procuraturii și care vorbește despre faptul că reforma sistemului se ciocnește de o rezistență puternică din partea celor forțe care nu doresc reforma… Forțele antireforme nu vor să cedeze și vor face tot posibilul ca în sistemul de procuratură și cel judecătoresc să se păstreze atmosfera corupției…”, a declarat Țăranu.

Comentând declarațiile șefei Procuraturii Anticorupție, avocatul Vadim Vieru subliniat pe pagina sa de Facebook, că reținerile se fac cu respectarea onoarei și demnității persoanei și familiei, iar arestul îl decide judecătorul de instrucție dacă este probată existența bănuielii rezonabile și a riscurilor. După mulți ani de practici abuzive, mă aștept ca ele să se schimbe, a scris expertul.

Amintim că miercuri în spațiul public a apărut o scurgere audio de la o ședință cu participarea Veronicăi Dragalin, care amenință procurorii corupți cu închisoarea.

„Eu am venit în această țară să schimb lucrurile. Sunt sigură că voi reuși. Eu nu am răbdare să intru personal cu echipe de mascați la cineva din sala aceasta în casă, la ora 6 dimineața, față de soțiile, soții, copii voștri, să foiți arestați, puși în cătușe și trimiși la închisoare. Eu nu am răbdare!”, a menționat Dragalin.

Într-o reacție pe pagina sa de Facebook, Veronica Dragalin a confirmat că înregistrarea audio este autentică, că este vorba de un fragment din ședința care a avut loc la 7 iunie, cu întregul colectiv al Procuraturii Anticorupție. Discursul a fost înregistrat ilegal, fără ca ea să știe. Veronica Dragalin a subliniat că nu are de ce se teme, întrucât niciodată n-a spus ceva ce nu poate fi spus și public. „Infractorii corupți au de ce se teme, pentru că noi avem înregistrări care demonstrează vinovăția lor”, a subliniat șefa Procuraturii Anticorupție.