Scuza lui Igor Dodon că nu s-a vaccinat până acum. Vrea să se vaccineze cu Sputnik V, dar nu mai e

Socialistul Igor Dodon insistă pe lângă autoritățile R. Moldova să cumpere până la 1 000 000 de doze de vaccin Sputnik V, care încă nu a fost autorizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Fostul președinte pretinde că nu s-a vaccinat anume din cauza că în R. Moldova nu este vaccin rusesc.

„Eu încă nu m-am vaccinat. Pentru unii va fi un șoc acest lucru. O dată la trei săptămâni dau analize și constat că am încă niște anticorpi foarte puternici. Dar nu din acest motiv nu mă vaccinez. Eu vreau să mă vaccinez cu Sputnik V, iar ultimul lot de acest tip de vaccin a fost adus până la alegerile parlamentare. Atunci a avut loc un maraton de vaccinare la Palatul Republicii și am mers să mă vaccinez, dar era un rând prea mare și nu am vrut să profit. Nu am reușit. O să mă vaccinez neapărat, dar doar cu Sputnik V”, a declarat Dodon în această seară, în cadrul unei emisiuni de la Publika TV.

Potrivit lui Dodon, rușii ar fi gata să ne vândă circa 1 000 000 de doze de vaccin Sputnik V, dar autoritățile de la Chișinău refuză să semneze un contract.

„Din păcate, noua guvernare nu face nimic pentru a aduce vaccin rusesc, un vaccin foarte popular în rândul moldovenilor. Mulți cetățeni optează anume pentru Sputnik V. Eu cred că ei vor bloca livrarea vaccinului rusesc în R. Moldova. Populația trebuie asigurată cu diferite tipuri de vaccin. Partenerii ruși sunt gata să ne vândă 700 000 – 1 000 000 de doze de vaccin, noi ne-am înțeles… După alegeri era necesar de mai scris câteva scrisori și noi primeam circa 700 000 de mii de doze de vaccin. Dacă acest tip de vaccin va ajunge în R. Moldova, atunci veți vedea cât de repede va crește numărul persoanelor vaccinate. Mulți așteaptă anume vaccinul rusesc. Dacă vom cumpăra 1 000 000 de doze de vaccin, atunci în câteva săptămâni vom epuiza acest lot și va crește simțitor numărul persoanelor vaccinate”, a precizat Dodon.

De menționat că vaccinul rusesc Sputnik V nu a fost autorizat de OMS. Persoanele vaccinate cu serul rusesc nu pot ajunge în UE, Ucraina sau SUA, dacă prezintă certificatul de vaccinare cu Sputnik V.

Dodon promitea anterior că va testa pe sine vaccinul Sputnik V, însă ulterior a găsit diferite scuze ca să nu se mai vaccineze.