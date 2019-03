Se cere CONTROL la Secția Adinei Florea, fiind suspiciuni de scurgeri de informații /Conducerea, acuzată de MANIPULARE

Sectia pentru Procurori a CSM a dezbatut, vineri, declaratiile sefului Sectiei de Investigare a Infractiunilor din JUstitie, fiind solicitat un control al Inspectiei Judiciare privind maniera de comunicare, intrucat exista suspiciuni de scurgere de informatii.

Mai mult, seful Sectiei este acuzat ca a prezentat date nereale legate de dosarele preluate de la alte parchete care privesc magistrati.

"As porni de la declaratiile de presa pe care conducerea Sectiei le-a facut in cursul serii de ieri. Au aparut, din pacate, prin vocea sefului anumite informatii care nu corespund adevarului si ar trebui corectate. As preciza ca s-a vehiculat de seful structurii ca 70% din sesizarile in dosarele preluate de structura ar fi din oficiu. Am in fata date oficiale de la PG, de la acel moment, si vreau sa prezint cateva din ultimii 3 ani. In 2016 avem in total 4579 cauze, din care doar 94 sunt formate ca sesizari din oficiu, restul sunt denunturi si plangeri ale persoanelor nemultumite de solutiile din dosare. Ma refer la toate parchetele, inclusiv, DNA , PÎCCJ si DIICOT. Este un procendt de 2% sesizari din oficiu. In 2017 avem un total de 4034 din care 77 sunt din oficiu, procent de 1,9 la suta. In primul semestru al anului 2018 sunt 2321 cauze din care 39 oficiu, 1,6 la suta. Am vazut ca s-au speculat in fel si chip aceste date prezentate preluate chiar de o asociatie si trebuia cunoscut adevarul. S-au facut afirmatii ca majoritate colegilor au fost de acord cu infiintare sectiei . Propunerea nu a apartinut sistemului judiciar, au fost doua avize negative ale plenului CSM, au fost peste 4.000 de semnaturi, majoritatea covarsitoare a fost pentru respingerea acestei structuri. Exista minoritate care a apreciat ultila infintarea, dar marea majoritate a apreciat ca sectia are rol de presiune asupra judecatorilor si procurorilor. Pornind de la aceste declaratii ale sefului structurii, avand in vedere si faptul ca in mod repetat am vazut ca au aparut in presa tot felul de informatii, chiar si denuntul dintr-un dosar penal, declaratii parti, martori, apreciez ca se impune efectuarea unor verificari de catre IJ la PG cu privire la modul prin care se comunica de catre sectia speciala si de gestionarea acestor scurgeri de informatii", a declarat procurorul Cristian Ban.