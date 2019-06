Se complică tot mai tare ecuația în Orientul Mijlociu - Rebelii hutti au atacat aeroporturile Jizan şi Abha din Arabia Saudită - presă

Gruparea rebelă hutti din Yemen, sprijinită de Iran, a atacat poziții militare și hangarele de avioane de pe aeroportul Jizan din Arabia Saudită, precum şi aeroportul Abha, a informat sâmbătă postul Al Masirah TV, citând un purtător de cuvânt militar, potrivit Reuters preluat de mediafax.

Atacul asupra aeroportului Abha a cauzat o suspendare a traficului aerian, potrivit unui purtător de cuvânt militar hutti.

Tot în această noapte, forțele coaliției conduse de Arabia Saudită au interceptat o dronă lansată de rebelii hutti într-o zonă rezidențială din regiunea Asir din sudul Arabiei Saudite, a declarat un purtător de cuvânt al coaliției sâmbătă într-o declarație difuzată de postul Al-Arabiya TV.

Forțele de coaliție conduse de Saudi au interceptat o dronă lansată de rebelii hutti din Yemen asupra aeroportului Jizan din sudul Arabiei Saudite, a declarat purtătorul de cuvânt al coaliției sâmbătă.

"Atacul nu şi-a atins niciuna dintre ţinte și drona a fost distrusă", a declarat purtătorul de cuvânt al coaliției într-un comunicat publicat de Agenția Saudită de Presă.

Rebelii hutti, care au înlăturat de la putere guvernul recunoscut internațional, sprijinit de guvernul saudit în capitala yemenită Sanaa, la sfârșitul anului 2014, a intensificat atacurile cu rachete și drone asupra orașelor din Arabia Saudită în această lună.

