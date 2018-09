Se MODIFICĂ rectificarea bugetară pentru serviciile de informații: Bani în plus pentru SIE, SPP și STS. Pentru SRI rămâne tăierea de 113 milioane lei

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, afirmă ca va merge marţi în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) cu o variantă modificată a rectificării bugetare, în sensul că Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Pază şi Protecţie şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale vor avea alocări în plus, dar vor rămâne în continuare pe minus la rectificare, potrivit Agerpres.

"Este o întârziere nejustificată şi sper să reglăm şi din punct de vedere legal acest lucru ca pe viitor să nu mai avem o astfel de rectificare atât de mult întârziată. Noi am postat pe 3 august toate datele pe site-ul Ministerului de Finanţe şi aproape o lună de zile... Va fi o discuţie vizavi de momentul la care CSAT se poate pronunţa pe bugetul structurilor care fac parte din CSAT şi în ce formă şi la ce moment, ca să evităm astfel de situaţie total neplăcută pentru ţară în ansamblu. Pentru discuţiile de mâine o să postăm pe site o situaţie refăcută faţă de momentul 3 august. Acolo ori să fie câteva revizuiri ale acelor sume alocate. Au fost discuţii după acel moment al postării publice cu anumiţi ordonatori de credite care au venit la Ministerul de Finanţe şi cu argumentele de rigoare noi am decis să mai suplimentăm anumite zone. Dar strict pentru discuţia din CSAT, pentru cele cred că şase structuri care fac parte din CSAT, au mai intervenit şi acolo câteva modificări, în sensul de alocări suplimentare de sume", a afirmat Teodorovici la Antena 3.Potrivit ministrului Finanţelor, la Ministerul Apărării rămâne nemodificată suma alocată, la fel ca şi la Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, la Serviciul Român de Informaţii rămâne tăierea de 113 milioane lei."La Serviciul de Informaţii Externe, din discuţia cu ordonatorul de credit, acolo este o influenţă pozitivă de plus 13,7 milioane lei, dar per ansamblu structura rămâne cu un minus de 2,8 milioane lei. Serviciul de Pază şi Protecţie are o modificare pozitivă, plus 7,6 milioane lei, dar pe ansamblu rămâne cu minus 15 milioane lei, pentru cheltuieli de capital ca urmare a unor plăţi efectuate în iulie-august şi ca urmare a unor necesităţi de derulare a unor proiecte cu finanţare europeană pentru preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de anul viitor. La Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va fi o influenţă pozitivă de două milioane lei la bunuri şi servicii în vederea derulării unor achiziţii în vederea preluării preşedinţiei, dar pe ansamblu structura rămâne cu un minus de 14,1 milioane lei", a explicat Eugen Teodorovici.Acesta a subliniat că la Preşedinţie rămâne nemodificat, respectiv o diminuare cu peste 11 milioane lei a bugetului, dar a precizat că "nu face subiectul discuţiilor de mâine, pentru că nu e parte din CSAT".Pe de altă parte, Teodorovici a afirmat că îi va explica marţi preşedintelui Klaus Iohannis care sunt mecanismele legale pentru acordarea de despăgubiri celor afectaţi de pesta porcină africană."O să-i explic preşedintelui mâine care sunt mecanismele legale prin care sumele în cazul pestei porcine se pot duce către ANSVSA, fie prin realocări între ordonatori, cum deja am făcut acest lucru, fie din alocări din fondul de rezervă, dar care la acest moment este pe zero, pentru situaţii care apar (...), pentru ca lucrurile să fie cât de cât aşa cum trebuie", a mai spus şeful de la MFP