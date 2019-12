Se pregătește lansarea iPhone 12 - Detalii surprinzătoare despre noul dispozitiv

Noi informatii despre urmatoarea serie de iPhone-uri au ajuns pe Internet. Se pare ca Apple pregateste sase modele noi de smartphone-uri, pe care le va lansa anul urmator, scrie Forbes potrivit Digi world.

Intr-un document destinat investitorilor, obtinut de AppleInsider, analistul Jun Zhang (din cadrul Rosenblatt Securities) sustine ca Apple planuieste sa lanseze sase modele de iPhone 12, inclusiv versiuni Plus si Max.

iPhone 12 4G: ecran LCD de 6.1 inchi, camera dubla

iPhone 12 Pro 4G: ecran OLED de 5.4 inchi, camera dubla

iPhone 12 Pro 5G: ecran OLED de 5.4 inchi, camera dubla

iPhone 12 Pro Plus 4G: ecran OLED de 6.1 inchi, camera tripla, capacitati de detectare Time-of-Flight 3D (ToF)

iPhone 12 Pro Plus 5G: ecran OLED de 6.1 inchi, camera tripla cu ToF

iPhone 12 Pro Max 5G: ecran OLED de 6.1 inchi, camera tripla cu ToF

Zhang sustine ca variantele 5G ale noilor iPhone-uri vor avea “anumite componente complet diferite” fata de versiunile 4G, insa nu exista foarte multe detalii despre aceste diferente. Toate modelele vor avea viteze rapide de incarcare.

In plus, se pare ca seria iPhone 12 a Apple va avea si un design nou, ecrane ProMotion de 120Hz, port Lightning, senzor de amprenta Touch ID si capacitati impresionante 3D ale camerei. Seria va ajunge pe piata in 2020, insa nu are o data oficiala de lansare inca.