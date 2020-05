Se redeschid restaurantele, barurile si cafenelele!

Restaurantele, barurile si cafenelele din Bulgaria se vor redeschide la intreaga capacitate, incepand de luni, 1 iunie, au anuntat autoritatile de la Sofia. Ministrul Sanatatii, Kiril Ananiev, a emis marti seara un ordin in acest sens, informeaza Reuters.

Odată cu localurile de alimentatie publică, de luni se pot redeschide si scolile de dans, putand primi 30% din capacitate in interior sau 50% din capacitatea in aer liber, si teatrele. Sunt permise concertele si alte evenimente culturale si de divertisment, potrivit Guvernului de la Sofia. Noul ordin emis exclude deschiderea barurilor/ cluburilor de noapte.

Guvernul de la Sofia a declarat starea de urgenta la data de 14 martie, iar in prezent se afla in starea de epidemie pana la data de 14 iunie. In tot acest timp, au fost interzise deplasarile in afara locuintelor, s-au inchis scolile si magazinele comerciale de tip mall, iar multe firme si-au limitat sau chiar incetat activitatea, ca urmare a restrictiilor si a reducerii cererii pe piata.

Bulgaria a inregistrat un numar de 2 460 de cazuri de Coronavirus pana in prezent si 133 de decese dupa contaminare, la o populatie de aproximativ sapte milioane. Relaxarea masurilor a inceput la sfarsitul lui aprilie, dar s-au mentinut si sunt in continuare recomandate regulile de distantare socială, pentru a se evita raspandirea comunitara a Coronavirusului.

--

Speranta Anghel