Se rupe USR: Dacian Cioloș, întâlnire de taină cu parlamentarii PLUS, la Bruxelles/ Surse

Dacian Cioloș pregătește scindarea USR și își pune în practică amenințarea de a crea un nou partid. Conform surselor noastre, Cioloș și-a chemat parlamentarii PLUS departe de Bucuresti, la Bruxelles, ca să nu existe riscul ca cei din USR să îi deturneze, blocheze, sau să îi convingă să nu participe.

Astăzi va avea loc sedinta la Bruxelles în care parlamentarii PLUS (in jur de 20 de senatori și deputați) vor discuta despre situația partidului și oportunitatea înființării unui nou partid, prin ruperea USR. Asta ar înseamna ca 25 de parlamentari pe care îi are PLUS în USR, să demisioneze și să rămâne independenți, formând un nou grup în Parlament. Ruperea USR ar însemna ca și membrii PLUS care nu sunt parlamentari să demisioneze din partidul condus interimar de către Cătălin Drulă și să se alăture noii formațiuni politice lansate de către Dacian Cioloș.

Parlamentarii PLUS sunt nemultumiți de felul în care Dan Barna, iar acum, Cătălin Drulă, conduc partidul, dar și de faptul că cei din PLUS sunt marginalizați și nu au acces la funcții.

În acest moment, USR avea deja probleme cu aripa Coliban din partid, unde 300 de membri, primari, consilieri locali, senatori și deputați, europarlamentari și membri simpli, nemultumiți de conducere s-au strâns la Sibiu, la fel cum face acum și Cioloș.

Printre cei 300 care s-au văzut la Sibiu se numară Allen Coliban - Primarul Brașovului, Nicu Stefanuta - Europarlamentar, Flavia Boghiu - viceprimarul Brașovului, Mihai Polițeanu - deputat de Prahova, Cătălin Teniţă - deputat de București, Timotei Pacurar - primar în Micăsasa (comună din Sibiu) sau Irineu Darău - Senator de Brașov.