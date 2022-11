Se trag sforile în mega-dosarul ANRP: judecătorii nu țin cont de prescripție

Soarta persoanelor cercetate in dosarul ANRP ar putea depinde de cat de departe ar putea merge legiuitorii cu abuzurile din justitie.

In cateva zile, inculpatii din dosar ar fi putut beneficia de legea prescriptiei, insa soarta acestora se pare ca depinde nu de beneficiile prevazute de lege, ci de mainile invizibile ale legiuitorilor, care au decis ca pot face orice pentru ca deznodamantul sa iasa asa „cum trebuie”.

Concret, pronuntarea definitiva in dosar fusese programata initial pentru data de 12 decembrie. Dupa cum spuneam, in cateva zile ar fi urmat sa intre in vigoare dreptul de prescriptie, iar din acest motiv, un complet de 5 judecatori de la ICCJ, cu exceptia unuia singur care a facut opinie separata, a decis ANTEPRONUNTAREA sentintei printr-o manevra extrem de grava: devansarea termenului initial al pronuntarii definitive, data fiind schimbata de la 12 decembrie, la 23 noiembrie, informează PHOnline.