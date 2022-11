Preţurile la poarta fabricii din China au intrat în teritoriu deflaţionist luna trecută pentru prima dată din 2020, iar preţurile de consum au avansat sub aşteptări, semne în plus ale impactului lockdownurilor asupra cererii interne, notează Financial Times.

Indicatorul preţurilor de producător a scăzut cu 1,3% în octombrie în termeni anuali, primul declin din decembrie 2020.