Seara în care toți românii au fost senegalezi: Olanda se impune pe final în primul meci jucat la Cupa Mondială din Qatar

Selecţionata Olandei a învins echipa Senegalului cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, pe Al Thumama Stadium din Doha, în primul lor meci din Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Golurile meciului a fost marcat de Gakpo, în minutul 84, şi Klaassen (90+9).

În primul meci din grupa A, duminică, Ecuador a învins Qatar, scor 2-0.

Pe rețelele de socializare, românii s-au transformat în adevărați suporteri ai Senegalului, din cauza opoziției Olandei față de aderarea României la Spațiul Schengen.

Cody Gakpo's goal for the Netherlands!! pic.twitter.com/6bAOxHf2c3

DAVY KLAASSEN DOUBLES THE LEAD OFF OF ANOTHER HUGE MISTAKE FROM EDOUARD MENDY!!!pic.twitter.com/EvpzZQEkB1