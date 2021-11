Sebastian Burduna (PNL) 'MITRALIEAZĂ' Partidul Social Democrat: 'Rănile trecutului nu s-au vindecat și românii știu asta'

Deputatul PNL Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1, se arată siderat de noua alianță dintre PNL și PSD. Parlamentarul este de părere că viziunea celor două partide este foarte diferită.

„Am votat împotriva negocierilor cu PSD aseară. Motivele le-am explicat constant în ultimele saptamâni și le-am reluat în fața colegilor mei liberali.

În primul rând, am susținut refacerea coaliției de dreapta pentru a putea da șansa României sa se modernizeze și să se dezvolte. Între Partidul Național Liberal și PSD exista o incompatibilitate fundamentala: PNL susține creșterea economică prin investiții (singurul model care a demonstrat rezultate), PSD susține consumul și creșterile de salarii “din pix”. În campania electorală, am promis românilor “România dezvoltată”. Mi-e greu să cred că asta se poate realiza cu cei care sunt mereu gata să arunce bugetul în aer cu promisiuni și măsuri populiste. Aici e vorba de credibilitatea noastra nu doar in fata cetățenilor care ne-au acordat votul si încrederea, ci si in fata investitorilor si agențiilor de rating, intr-o perioada extrem de sensibilă, in care nu ne permitem niciun pas greșit.

În al doilea rând, rănile trecutului nu s-au vindecat și românii știu asta. Ordonanța 13, 10 august, toate abuzurile epocii de trista amintire 2017-2019. Am fost in strada atunci, alături de milioane de români. Da, e adevarat că unii exponenți de atunci au plecat din politica direct in pușcărie, dar totusi e prea mult, prea repede. Si inca nu avem propunerile de miniștri.

În al treilea rând, în PNL Sector 1, filiala pe care o conduc, vocea fiecărui membru contează. In sondajul online făcut ieri, peste 80% dintre colegii mei au optat pentru o guvernare alături de USR. Și asta în sectorul în care nu exista niciun parteneriat cu persoana pe care, din păcate, am susținut-o in campanie si care a uitat asta din prima zi in care s-a așezat pe fotoliul de primar.

În final, cred că trebuie să existe echilibru și măsură. Aseară s-a cerut și stabilit clar continuarea negocierilor și cu USR. Nu este o cale închisă, iar declarațiile bombastice nu ajută. Strâng like-uri, poate, dar nu ajută. Atât timp cat mai este o șansa pentru refacerea coaliției de dreapta, ea trebuie jucată pana la capăt.

Le-am amintit aseară colegilor mei de cuvintele lui Ionel Brătianu, marele nostru înaintaș, de acum 100 de ani: “În chestiunile mari, în acelea de ordin moral care stăpânesc viitorul unui neam, de care sunt legate interesele lui supreme de onoare şi naţionalitate, nu pot fi preţuri de tocmeală, nu pot fi motive de oportunitate care să te hotărască a te compromite, coborându-te de pe tărâmul înalt şi sigur al principiilor”. Eu unul voi rămâne acolo”, a spus Burduja, pe pagina sa de Facebook.

