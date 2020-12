Sebastian Zachmann a demisionat de la 'Adevărul' după 9 ani: 'Am pus capăt cele mai lungi relații din viața mea'

Jurnalistul Sebastian Zachmann anunță astăzi, pe Facebook, că a demisionat de la „Adevărul”.

„Am pus capăt cele mai lungi relații din viața mea. După 9 ani, ne-am despărțit amiabil, fără să ne punem poalele-n cap. Când ne-am cunoscut, eram un puști cu părul ușor ondulat, în căutare de noi experiențe. Nu mă gândeam că poate fi ceva serios, nu eram genul. Dar ceva ciudat s-a întâmplat: am stat lipit de tine zi de zi, deși nu m-ai ținut niciodată cu forța. Dimpotrivă, mi-ai oferit libertate, exact cum ne-a fost vorba. Acum am părul până la șale, fire albe (chiar și în barbă) și cel puțin 9 kg în plus. Au căzut și 9 guverne. A sosit timpul să ne despărțim, fără să căutăm vinovați.