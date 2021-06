Seceta din California pune în pericol somonii Chinook. Autoritățile îi transportă cu cisternele la ocean

Autorităţile din statul american California, care se confruntă cu o secetă cronică şi deosebit de precoce în acest an, au decis să ajute populaţia sa de somoni Chinook să ajungă în Oceanul Pacific în pofida râurilor cu debite prea scăzute sau cu ape prea calde, transportând pe cale rutieră puieţii acestei specii cu ajutorul unor camioane-cisternă, informează AFP, citat de agerpres.

Departamentul pentru Pescuit şi Faună Sălbatică din California "a învăţat din operaţiunile de eliberare a puietului de somon din ultimii 15 ani şi din seceta precedentă pentru a creşte şansele de supravieţuire", a explicat recent într-un comunicat Jason Julienne, administratorul instalaţiilor piscicole amenajate în nordul acestui stat american.

Somonii sunt peşti migratori: ei se nasc în râuri, înoată spre Oceanul Pacific atunci când ajung la maturitate şi pot să rămână în ocean până la vârsta de şapte ani, dar se întorc pentru a se reproduce şi a muri în apele natale."Trimiterea în autocisterne a puietului de somon către locuri de eliberare în apă situate în aval s-a dovedit una dintre cele mai bune modalităţi pentru a creşte şansele lor de supravieţuire în timpul perioadelor de secetă", a subliniat acelaşi expert american.Operaţiunea, începută în aprilie şi care va continua până la finalul lunii iunie, permite evitarea unor cursuri de apă cu o lungime de 80-150 de kilometri, unde o rată importantă de mortalitate a fost constatată în trecut.Primele transporturi de puiet de somon pe cale rutieră au fost realizate în anii 1980 şi sunt organizate de atunci în fiecare an, însă pentru această vară autorităţile californiene prevăd o creştere a volumului de puiet cu 20%. În total, aproape 17 milioane de exemplare de somoni tineri vor călători astfel în camioane, provenind din patru crescătorii piscicole californiene.Angajaţii crescătoriei de la Feather River, situată în proximitatea barajului Oroville, construit în 1967, sunt obişnuiţi cu acest gen de operaţiuni. În fiecare an, crescătoria produce aproximativ 8 milioane de puieţi de somon, obţinuţi din peşti care urcă pe firul apei, în mod natural şi instinctiv, către acest râu în care s-au născut.20 milioane de icreTotul începe în faţa barajului, la baza unei scări lungi de aproximativ 1,5 kilometri, un canal îngust ale cărui trepte simulează diferenţele de nivel ale unui râu de munte. "Peştii vor migra spre amonte, căci instinctul lor le spune să înoate împotriva curentului atunci când sunt pregătiţi să depună icre", a explicat Anna Kastner, directoarea crescătoriei.La sfârşitul lunii mai, mai multe zeci de somoni erau deja prezenţi în amonte de acea scară, pregătiţi să fie dirijaţi spre un bazin al crescătoriei, unde dioxidul de carbon suflat în apă prin intermediul unor tuburi permite temperarea energiei acestor peşti, care pot să ajungă până la greutatea de 22 de kilograme.Exemplarele ajunse în bazin sunt marcate şi primesc o injecţie cu vitamina B1 înainte de a fi eliberate în apă.Peste câteva luni, odată cu debutul sezonului de reproducere, icrele vor fi extrase din femele şi amestecate artificial cu spermatozoizii masculilor pentru a fi fecundate.Până la 20 de milioane de icre de somon, plasate pe platouri irigate în permanenţă cu apă din Feather River, simulând condiţiile din mediul lor natural, vor fi atunci stocate în mai multe spaţii ale crescătoriei, până la eclozarea puieţilor.Puieţii de somon sunt protejaţi apoi în aer liber, în bazine îngrădite cu plasă pentru a nu fi mâncaţi de stârci şi de alţi prădători, până când ating o mărime suficientă pentru a putea fi eliberaţi în ocean."Rata noastră de supravieţuire, calculată între momentul în care obţinem icrele şi cel în care eliberăm puieţii, este de circa 85-87%. E o rată mult mai mare în crescătorie decât cea din râu", mai ales în perioada de secetă, când icrele şi puieţii pot avea de suferit din cauza stresului accentuat, a precizat Anna Kastner.La operaţiunile ce vizează transportul puieţilor de somon spre diverse situri de pe ţărmul Oceanului Pacific, mai ales în golfurile San Francisco şi Monterey, participă în total aproape 150 de camioane-cisternă special adaptate.Din 10 mai, autorităţile californiene au decretat stare de urgenţă provocată de secetă în peste 40 de comitate. Comitatul Butte, în care se situează barajul Oroville, este deja inclus în categoria "stare excepţională de urgenţă", cea mai ridicată prin prisma riscurilor de mediu.Situaţia din regiune, agravată de efectele cauzate de modificările climatice în întreaga zonă de vest a Statelor Unite, nu are prea multe şanse să se amelioreze înainte de revenirea precipitaţiilor, peste cinci sau şase luni."Vrem să ne asigurăm că oferim cele mai bune şanse posibile acestor peşti, pentru că nu ştim ce se poate întâmpla. La noi nu a plouat", a adăugat Anna Kastner.