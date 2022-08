Seceta prelungită face ravagii într-o comună din Dolj: Fântânile au secat, iar porumbul e compromis aproape complet

Primarul comunei Călăraşi din sudul judeţul Dolj, Sorin Sandu, afirmă că gradul de secetă din zonă este unul fără precedent, iar din cauza acestui fenomen prelungit cultura de porumb a fost afectată aproape în totalitate, iar fântânile şi canalele de apă au secat, fiind redusă şi pânza freatică.

Sorin Sandu a declarat luni, pentru AGERPRES, că i-a informat pe deţinătorii de animale din comună ca în situaţia în care au probleme majore în alimentarea cu apă, să anunţe pentru a fi ajutaţi primii în acest sens.

"Dacă au unde să depoziteze temporar apa, îi putem ajuta cu aducerea unor cantităţi de până la 5 tone de apă, până după trecerea acestei perioade de secetă. Este o măsură de anticipare a unor probleme. Acum două zile a venit un cioban care avea apă în mod natural în nişte canale şi m-a rugat omul să îi trimit buldoexcavatorul şi să mai sap acolo şi i-am trimis buldoexcavatorul şi i-am săpat şi mi-am dat seama că ar putea fi şi alţii în situaţia asta. Cine are nevoie să vină şi le trimit apă, pentru că avem două cisterne, una pentru pompieri şi cu cealaltă le pot duce la 7-8 zile câte o cisternă, cu condiţia să o depoziteze în condiţii bune să o poată folosi. Au avut nişte fântâni şi puţuri forate, dar au secat şi sunt cu apa la limită", a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Călăraşi, situată în apropiere de Dunăre, între Bechet şi Dăbuleni.

Acesta afirmă că porumbul este compromis în proporţie de 80%, cultura de pe nisip - 100%, iar cultura din Lunca Dunării în proporţie de 60-70%.

"Avem circa 1.000 hectare de porumb la Călăraşi. La noi este mult mai gravă situaţia, pentru că nicio plantă nu poate rezista la 60-70 grade Celsius pe sol, cât este aici temperatura pe nisip. I-a ars rădăcinile şi s-a terminat. Or porumbul degeaba îl mai vedem în picioare, pentru că bobul nu se mai formează. Iar situaţia aceasta este în Lunca Dunării, nu oriunde. Ar mai fi fost nevoie de o ploaie, de o apă mai bună şi majoritatea culturii de porumb s-ar fi făcut. Însă acum ne confruntăm cu o calamitate de excepţie, situaţie care excede cadrul legal. Situaţia de acum este fără precedent şi ar fi nevoie de un act normativ care să sprijine cererea oamenilor afectaţi măcar pentru cultura de porumb. Este o situaţie excepţională având în vedere că acum debitul Dunării este mai mic decât nivelul istoric din 1991, dar mai mult decât debitul Dunării acum e vorba de pânza freatică care nu mai există. Au secat jumătate din fântâni şi sunt otrăvite cu nitriţi şi nitraţi. M-am uitat în registrul de decese şi neoplasmele sunt la ordinea zilei", a mai afirmat primarul Sorin Sandu.

În legătură cu apa din fântâni care este otrăvită cu nitriţi şi nitraţi, primarul comunei Călăraşi susţine că a solicitat inclusiv Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) să vină în zonă şi să ia măsuri, însă DSP a trimis o adresă prin care a recomandat desecarea fântânilor. "Păi ne-ar trebui miliarde să facem aşa ceva. Dacă legea ne-ar permite să alocăm nişte bani pentru asta, am putea săpa din nou izvorul de bază, igienizăm locul, refacem sistemul de transport de la izvor la locul public şi aia este. Cu condiţia ca apa să nu fie infestată chimic cu nitriţi şi nitraţi, că bacterii e-coli şi bacteriile coliforme mai pot fi combătute", a mai spus primarul comunei Călăraşi.

În acest moment, există o singură fântână cu apă potabilă pe raza localităţii pe care primăria a indicat-o public să fie folosită. "În rest, sunt surse de otrăvire. Ce mă îngrijorează, că deşi este demonstrată această situaţie prin buletinele de analize, oamenii nu îşi fac analize la apa din curte, care nu costă mai mult de 400 lei. Câteva localităţi din zonă iau apă de la cişmeaua pe care am găsit-o cu apă potabilă. Eu o verific periodic să mă asigur că este potabilă", a mai explicat Sorin Sandu.