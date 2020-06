Secretarul american al Apărării Mark Esper nu vrea să desfăşoare armata împotriva manifestanţilor, așa cum a cerut Trump

Secretarul american al Apărării Mark Esper s-a declarat miercuri, în mod public, împotriva desfăşurării armatei americane pe teritorul Statelor Unite - teatrul unor manifestaţii antirasiste după uciderea lui George Floyd, un afroamerican, la la 25 mai, la Minneapolis, de către un poliţist alb, relatează AFP.

Şeful Pentagonului face aceste declraţii în timp ce ţara se pregăteşte de o nouă zi de contestare, după o săptămână de manifestaţii paşnice dar şi de tulburări, mai ales nocturne, în care mulţimi de oameni continuă să încalce interdicţii de circulaţie pe timpul nopţii.

Noaptea de marţi spre miercuri a fost însă mai calmă, în care s-au înregistrat jafuri, după o zi de marşuri paşnice.

Luni, când situaţia a degenerat în revolte în numeroase oraşe, preşedintele Trump a ameninţat să desfăşoare trupele ”pentru a rezolva rapid problema”, declaraţii denunţate imediat de opoziţie, care vede în ele o derivă autocratică.

”Eu nu sunt în favoarea decretării stării de insurecţie”, care i-ar permite preşedintelui american să desfăşoare militari activi împotriva cetăţenilor americani şi nu doar a unor rezervişti din Garda Naţională, a declarat într-o conferinţă de presă Mark Esper.

La Washington, unde interdicţia de circulaţie pe timpul nopţii a fost prelungită miercuri seara, un important dispozitiv a fost desfăşurat miercuri dimineaţa pentru a bloca accesul la Casa Albă.

Cu o zi înainte, mii de manifestanţi au protestat paşnic faţă de moartea lui George Floyd, un american de culoare ucis de către un poliţist alb în timpul unei arestări la Minneapolis, la 25 mai, şi mai larg faţă de rasismul şi violenţele poliţiştilor din Statele Unite.

"No justice, no peace" sau "Hands up! Don't shoot!" (”Mâinile sus! Nu trage!”) scandau manifestanţii, mai degrabă tineri şi de toate originile.

”iNSPECŢII”

Mulţi dintre ei au rămas după interdicţiile de circulaţie pe timpul nopţii, în contextul în care situaţia era milt mai calmă decât în ultimele două zile, mai ales faţă de luni seara, când împrejurimile Casei Albe au fost evacuate manu militari pentru a-i permite lui Donald Trump să iasă în stradă şi să pozeze cu un exemplar al Bibliei în faţa micii biserici de lângă centrul puterii executive americane.

Preşedintele pare că a vrut să dea astfel dovadă de curaj, în urma unor dezvăluiri potrivit cărora a fost pus la adăpost în pripă, vineri seara, de către Secret Service, într-un buncăr securizat, în timpul unei manifestaţii în faţa reşedinţei sale oficiale.

”Era o informaţie falsă”, a dat el asigurări miercuri, spunând că a fost escortat în buncăr, dar în timpul zilei, deci înainte de manifestaţii, să facă ”inspecţii”.

9.000 DE ARESTĂRI

La New York - unde interdicţia de circulaţie pe timpul nopţii a fost prelungită până duminică -, situaţia a fost de asemenea mai calmă marţi seara, după imagini pline de violenţe care au făcut înconjurul lumii la începutul săptămânii.

În cartierul Brooklyn, câteva sute de persoane au încălcat ordinul de a rămâne acasă.

Aaron, un student în vârstă de 20 de ani, a declarat pentru AFP că el este împotriva acestei măsuri. ”Pentru ei, nu trebuie ca oamenii mai ales să demonstreze împotriva uciderii unui tip pe gâtul căruia s-a pus genunchiul timp de opt minute”, a declarat el, referindu-se la moartea lui George Floyd.

În total, poliţia a procedat în aceste ultime zile la peste 9.000 de arestări în toată ţara, potrivit unei estimări preluate de presa americană, cu privire la acte de violenţă, distrugeri sau nerespectarea interdicţiei de circulaţie pe timpul nopţii.

La Minneapolis - epicentrul manifestaţiilor - situaţia se calma treptat, după tensiuni puternice.

AJ Channer, solistul grupului Fire from the Gods, a spus AFP de ce manifestează.

”Războiul meu nu este împotriva poliţiei, războiul meu este împotriva sistemului care permite această poliţie”, a declarat el.

”Această imunitate pe care poliţia pare să o aibă” în timp ce ”eşti în continuare o fiinţă umană, eşti un american şi trebuie, deci, să fii urmărit cu toată forţa legii”.

Derek Chauvin, poliţistul care l-a ucis pe George Floyd în timpul arestării, a fost arestat şi inculpat de omor prin imprudenţă. Ceilalţi trei agenţi, care l-au lăsat să facă acest lucru, au fost daţi afară din poliţie, dar nu sunt urmăriţi, pentru moment, în justiţie.