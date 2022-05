Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionuț Săvoiu și directorul general al CFR Alexandru Simu au verificat lucrările de pe șantierele CFR

De la inceputul acestei saptamani, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionut Savoiu, insotit de director general al CFR, Alexandru Simu, au pornit un tur de forta prin tara pentru a vizita santierele CFR aflate pe Coridorul IV Pan European Feroviar, anunță infrapress.ro.

Importanta acestor proiecte vizitate de secretarul de stat Ionut Savoiu – expert in domeniul geodeziei si cartografierii si insarcinat in cadrul Ministerului Transporturilor cu problemele sectorului feroviar – este majora, mai ales in contextul actual, cand se simte nevoia existentei unor retele de cale ferata la standarde internationale. Astfel, conform datelor pe care le avem, in zilele de luni si marti (9 si 10 mai 2022) Ionut Savoiu impreuna cu directorul general al CFR au vizitat santierele FCC, WEBUILD, AKTOR, ARCADA, ALSTOM si EUROCONSTRUCT.

Mai exact, vorbim despre tronsonul Brasov-Sighisoara din M300, pentru care CFR a semnat, in 2020, contractul cu asocierea Railworks (Euroconstruct Trading 98 , AKTOR, ARCADA si ALSTOM) dar si despre tronsonul Simeria-km 614 din M200, unde se desfasoara lucrari de modernizare pe toate cele patru loturi, respectivLotul 3 Simeria-Gurasada (FCC+WEBUILD+CONTRAS Y VENTAS), Lotul 2C Gurasada-Ilteu (ALSTOM+AKTOR+ARCADA), Lotul 2B Ilteu-Barzava km (ALSTADI+FCC+SALCEF+THALES) si Lotul 2A Barzava-km 614 (WEBUILD+FCC+SALCEF+THALES).

Astfel, prezenti pe santier, secretarul de stat Ionut Savoiu si directorul general al CFR Alexandru Simu si-au facut o imagine clara asupra stadiului lucrarilor si a problemelor intampinate in cadrul acestui proces, oficialii promitand cu acest prilej antreprenorilor ca vor reveni peste 2 luni la fata locului pentru a vedea progresul real al lucrarilor. Aceste vizite sunt totusi necesare, fiind utila o buna colaborare si un dialog deschis intre antreprenori si autoritati pentru a se preintampina situatiile care ar putea atrage aplicarea clauzelor contractuale care, suprapuse cu noua legislatie, pot duce la primirea de Certificate Colorate.