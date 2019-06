Secretarul de stat în MAE, Victor Micula a participat, la Bruxelles, la o conferinţă despre sclavia pe piaţa muncii

Secretarul de stat în MAE Alexandru Victor Micula a participat, marţi, la Bruxelles, la conferinţa "From wrongs to rights: ending severe labour exploitation", organizată de Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), sub auspiciile preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, potrivit agerpres.ro.

Cu această ocazie, oficialul român a susţinut o prezentare în care au fost subliniate acţiunile organizate de preşedinţia română a Consiliului în cadrul celui de-al patrulea pilon al priorităţilor - "Europa valorilor comune", arată un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

"Este imperios necesar să întărim capacitatea administrativă a agenţiilor guvernamentale naţionale şi locale, să eliminăm lacunele în materie în cazul persoanelor care nu sunt familiarizate cu fenomenul sclaviei moderne, dar şi cu traficul de fiinţe umane, precum şi să intensificăm colaborarea europeană şi internaţională pentru combaterea acestui fenomen", a subliniat Micula.

În marja conferinţei, Alexandru Victor Micula a avut o întrevedere bilaterală cu Michael O'Flaherty, directorul FRA.

Cu această ocazie, partea română a subliniat excelenta cooperare pe care România a avut-o cu FRA înainte şi în timpul preşedintei, acest for manifestându-se ca un partener puternic în sprijinirea activităţilor României privind pilonul "Europa valorilor comune" şi a evidenţiat interesul pentru continuarea acestei colaborări strânse şi pe viitor.

Oficialul român a avut o întâlnire bilaterală şi cu Guro Angell Gimse, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale din Regatul Norvegiei, prilej cu care a trecut în revistă evenimentele organizate împreună cu Norvegia în timpul preşedinţiei române a Consiliului UE şi proiectele comune din perioada imediat următoare.

Obiectivul conferinţei "From wrongs to rights: ending severe labour exploitation" - organizată de Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene, sub auspiciile preşedinţiei României la Consiliului Uniunii Europene şi susţinută prin fondurile norvegiene - porneşte de la faptul că, deşi exploatarea prin muncă este o infracţiune incriminată la nivel UE şi, în general, există garanţii juridice în toate statele europene pentru combaterea ei, caracterul transfrontalier al acestei fapte implică necesitatea unei cooperări strânse continue la nivelul întregului spaţiu al Uniunii Europene şi justifică pe deplin operaţionalizarea Autorităţii Europene a Muncii.

Evenimentul a reprezentat un prilej de a analiza cel mai recent raport al FRA "Severe labour exploitation in the EU - exploited migrant workers' perspectives", raport ce şi-a propus să ofere o imagine cât mai clară a dimensiunilor fenomenului muncii forţate, precum şi a aspectelor relevante în combaterea acestuia: cadrul juridic la nivelul statelor membre, diferenţele între victime cetăţeni UE şi victime cetăţeni din state terţe, modalităţi de a facilita accesul la justiţie pentru toate victimele acestui fenomen.