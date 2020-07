Secretarul LPF îl contrazice pe preşedintele FRF, Răzvan Burleanu: 'În niciun caz aceste soluţii nu pot fi discutate pe parcursul competiţiei'

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ştefan, a declarat că Adunarea Genertală a LPF de joi nu va lua în discuţie schimbarea sistemului competiţional al Ligii I, relatează News.ro.

"Am văzut opinia domnului Burleanu, exprimată în ultimele zile, din ceea ce a spus el am înţeles că vorbeşte de un scenariu şi eu, ca organizator de competiţii, nu vă pot spune sub nicio formă că avem în vedere o astfel de soluţie. Atâta vreme cât avem o competiţie în desfăşurare, am afecta integritatea competiţiei.

Ca atare, este prematur să discutăm astăzi despre modificarea structurii competiţionale la Liga I. Mâine, în cadrul Adunării Generale a LPF, categoric că vom discuta despre modificarea calendarului competiţional pentru a putea să terminăm acest sezon, cel puţin în zona de play-out.

Vom înainta o propunere de modificare a calendarului către Comitetul Executiv al FRF şi am încredere că FRF, având în vedere că îi au ca parteneri pe cei care au contract şi cu noi pe drepturile de televizare, vor găsi soluţii să terminăm competiţia pe terenul de joc.

Nu cred în soluţii sporitve luate la nivelul birourilor administrative. Sub nicio formă nu putem discuta o astfel de modificare de structură, nici pe scenariile pe care am tot auzit că trebuia să ni le facem. Este impropriu să vii în luna martie, aprile sau mai şi să spui că unul dintre scenarii este să modifici numărul de echipe din campionat. Un astfel de scenariu ar fi însemnat că nimeni nu ar mai fi fost interesat de competiţie. În momentul în care avem o competiţie în desfăşurare, această competiţie trebuie să se joace doar pe teren. Vă daţi seama ce produs am fi oferit noi televiziunilor, în măsura în care am fi spus se joacă play-out-ul, dar se va modifica numărul de echipe. Nu mai are absolut niciun scop. În situaţii speciale pot fi găsite soluţii speciale, dar în niciun caz aceste soluţii nu pot fi discutate pe parcursul competiţiei", a declarat Ştefan, la Digi Sport.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, că o trecere la un sistem cu 16 echipe va duce la o mult mai bună utilizare a datelor competiţionale.

"FRF a propus de acum doi ani acest sistem cu 16 echipe. Noi vom fi de acord. Mâine este această Adunare Generală a LPF, iar pe 3 august avem Comitetul Executiv. Să vă spun avantajele unui sistem cu 16 echipe. Când am făcut analiza, s-au luat în considerare numărul de spectatori, audienţa TV, miza echipelor. S-ar păstra acelaşi sistem, play-off / play-out. Vrem ca fotbalul să devină o caracteristică relevantă a societăţii, iar de aici setăm şi sistemul. Acest sistem play-off / play-out este un sistem bun, dar are anumite dezavantaje. Dacă vom avea trecerea la 16 echipe, vei avea o mult mai bună utilizare a datelor competiţionale. Vrem să introducem o punte de legătură între play-off şi play-out. Un alt avanataj al sistemului cu 16 echipe este o mai bună folosire a infrastructurii sportive şi existenţa mai multor oportunităţi pentru jucători şi antrenori. Există şi dezavantaje, banii din drepturile TV vor fi împărţiţi la 16 echipe", a spus Răzvan Burleanu, la ProX.