Secţia de Urologie a Spitalului Judeţean Timişoara a fost modernizată: Se fac demersuri pentru reluarea transplantului renal

Lucrările de modernizare a Secţiei de Urologie a Spitalului Judeţean din Timişoara, ultima rămasă nerenovată, s-au încheiat, după patru ani. Odată cu renovarea acestei secţii, conducerea spitalului face demersuri pentru reluarea transplantului renal, conform news.ro.

În secţia proaspăt renovată sunt în total 25 de saloane, dintre care 22 pentru Urologie şi 3 pentru Clinica de Transplant Renal. 64 de paturi vor fi destinate bolnavilor cu afecţiuni urologice, în timp ce 8 paturi vor fi dedicate pacienţilor care necesită transplanturi renale.

Toate saloanele au fost modernizate, au grup sanitar propriu cu toaletă şi duş. De asemenea, au fost amenajate şi saloane speciale pentru pacienţii cu dizabilităţi, unde a fost înlocuită întreagă instalaţie electrică şi fiecare pat a fost dotat cu propria staţie de oxigen. Au fost montate instalaţii moderne pentru semnalizarea şi monitorizarea incendiilor, iar zona compartimentului transplant a fost dotată cu aer condiţionat laminar. Tot aici au fost realizate circuite separate pentru donator şi primitor şi saloane amenajate special pentru tratamentul post transplant.

Secţia de Urologie are şi un cabinet care funcţionează în sistem ambulatoriu, la parterul clădirii principale a SCJUT.

"Acreditarea pentru transplant durează câteva luni. Sunt paşi legaţi de condiţiile sanitare, paşi legaţi de acreditarea echipei, sunt mai multe etape. Spre sfârşitul anului, începutul anului viitor, sperăm să putem relua transplantul renal. Procedurile de autorizare sunt de durată. Avem planificate câteva sesiuni de pregătire în alte centre care au experienţă, la Bucureşti la Institutul Fundeni şi la Spitalul Judeţean de la Cluj, cele două centre mari din România de transplant. Plus avem o colaborare cu un coleg şi prieten, profesorul Alberto Breda de la Barcelona, cu care am plănuit încă din 2018, când am început noi lucrările, să mergem să instruim personal. Până lucrurile nu sunt aşezate să arate perfect, nu dăm drumul. Depinde cum merg lucrurile, vom începe spre sfârşitul anului, începutul anului viitor”, a precizat prof. dr. Alin Cumpănaş, şeful Clinicii de Urologie din cadrul Spitalului Judeţean Timişoara.

Deşi la Timişoara în 1981 a fost realizat primul transplant renal de la donor cadavru din ţară, activitatea a fost întreruptă în anul 2007.

În România sunt patru centre unde se face transplant de rinichi: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” laşi, Institutul Clinic Fundeni – Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal din Bucureşti şi Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.